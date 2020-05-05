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После карантинных скандалов власти уже не вернуть доверие людей

Вячеслав Чечило

Журналист

5 мая 2020, 08:35

Люди готовы терпеть лишения ради идеи, но только когда лишения касаются всех.

Зеленский
Владимир Зеленский / УНИАН

Советский Союз закончился не в 1991, а гораздо раньше - когда дети советской номенклатуры начали щеголять перед сверстниками в западных шмотках.

Порошенко стал политическим трупом не после двух котлов и краха экономики, а тогда, когда в нищей воюющей стране у его депутатов и чиновников наворованное перестало помещаться в декларациях.

Люди – странные существа, готовые терпеть очень многое ради "идеи". И любому политику очень соблазнительно этим воспользоваться. Но если власть начинает апеллировать к таким понятиями как "светлое будущее", "Родина" или "борьба со страшной эпидемией" и требовать жертв, то она должна понимать, что вступает на очень тонкий лед. Потому что это, да, работает, но работает только до того момента, пока народ верит, что сама власть относится к этому всерьез и несет точно такие же жертвы.

Читайте такжеЧем закончится война Зеленского с мэрамиЕсли рестораны закрыты, то закрыты все. Если строительные магазины не работают, то Эпицентр тоже не работает. Если все затянули пояса, то и чиновники затянули пояса. Как только из монолитной плотины "карантина" выпадают первые камни, удержать волну уже невозможно.

Ресторан Велюр, как и джинсы на сыне третьего секретаря райкома, сами по себе не имеют никакого значения. Но этой мизерной трещинки достаточно, чтобы похоронить всю конструкцию. И не только ее.

Нет уже такой силы, которая запихнет обратно купившего мандат "ресторатора из 90-х" Тищенко, охреневшего от десятилетий безнаказанности Герегу, и вернет Голобородько, которому прощали очень многое. Прощали вовсе не потому, что верили в его профессионализм или что-то еще, а потому, что верили в его искренность.

Владимир Зеленский Вячеслав Чечило эпицентр ресторан Велюр карантин в Украине коронавирус в Украине
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