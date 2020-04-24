Кастрированный безвиз: в какие страны ЕС украинцев не пустят летом

Пока никто отменять безвиз не планирует

Країни-члени Євросоюзу стурбовані наслідками вже здійсненої візової лібералізації через збільшення кількості заяв про надання притулку громадян з країн партнерів ЄС.

Нагадаю, що безвіз - це можливість поїздок на термін до 90 днів на півроку за будь-яких причин, крім трудових. Це те, що випливало з угоди про асоціацію з ЄС і ми ставилися до цього явища так, ніби воно у нас завжди було.

Та насправді в угоді про безвіз виписані певні передумови, за яких ми можемо його втратити. Перш за все, нам його давали під комплекс завдань, які ми мали виконати і виконали. Зокрема, серед них було створення незалежних антикорупційних органів. І зараз Рада планує розглянути питання про відставку голови НАБУ Ситника. Якщо, скажімо, знімають Ситника, міняють Холодницького у САП і змінюють закон так, щоб президент міг втручатися в роботу цих органів, то це ставить під сумнів надання нам безвізу, як і спроба Зеленського впровадити власну судову реформу. До речі, саме остання обставина вже стала певною жовтою карткою - попередженням від ЄС про можливе скасування безвізу.

Читайте такжеПрощай, безвиз? Почему Евросоюз не будет торопиться принимать украинцевРазом із тим, у підписаній з ЄС угоді не йдеться про карантинні обставини - по-перше, мова йде про певні внутрішні ситуації в Україні або ЄС з питань міграції.

І тому, якщо ми втратимо безвіз, то ми втратимо його не через карантин, а через порушення законодавства, узгодженого з ЄС і якщо наша соціально-економічна ситуація збільшить потік мігрантів до Європи і вони почнуть працювати там незаконно - непокоїтися можна буде вже тоді, коли цифра таких міграцій досягне сотень тисяч людей.

Але не думаю, що до цього дійде. Тому що для того, щоб позбавити Україну безвізу, має бути відповідне рішення і проведена певна процедура, яка ще не починалася, бо європейцям зараз просто не до того. І до 2020 року це нам навряд чи загрожує, бо ця процедура тривала у часі. А от у 2021 році шанси вже 50 на 50.

По-друге, є інша складова - обмеження на пересування через межі Шенгенської зони і в самій шенгенській зоні. Оскільки шенгенська угода має нюанси, коли вона може обмежуватися - під час певних подій чи акцій окремі країни запроваджують на своїх кордонах паспортний контроль, саме ця складова зараз і діє у країнах ЄС і внаслідок карантину обмежено пересування між країнами і діють жорсткі обмеження на в'їзд.

Скажімо, з України до Польщі сьогодні можуть потрапити лише польські громадяни, громадяни інших держав ЄС і українці, що мають документи, які підтверджують їх право на проживання чи роботу у Польщі. Усі інші цим скористатися не можуть.

І саме через це тепер поляки пищать про відкриття кордону, бо в них нема кому займатися польовими роботами, бо бракує своїх рук. Але навіть якщо Польща послабить пропуск для українців, далі вони все одно проїхати не зможуть, доки Єврокомісія не запропонує рішення про повне скасування карантинних обмежень на пересування. Лише тоді це повністю звільняє всіх тих, хто має легальне право перебувати у ЄС на пересування вздовж території, в тому числі, і для українців, які мають право користуватися безвізом. Усі обмеження зараз пов'язані тільки з карантином.

Читайте такжеЧто будет с ЕС и безвизом после пандемии: эксперт дал прогнозУсі ці заходи триватимуть рівно стільки, скільки діятимуть карантинні обмеження у ЄС. Очевидно, що вони не будуть зніматися одночасно. Бо усі розуміють, що поки немає вакцини і масової вакцинації (то близько 60-70% вакцинованих) будуть рецидиви. І якщо влітку дозволити масове переміщення населення, причому і з тих країн, де невідома точна статистика (до цих країн якраз належать Україна, Росія, частково Білорусь, і, як не дивно, США), то буде новий спалах, причому такий, що Іспанія та Італія здадуться квіточками.

І саме тому та ж Іспанія вже першою заявила, що не буде відкривати туристичний сезон. І оскільки мова йде про міжнародний туризм, то імовірно, що туди українці поїхати цього року не зможуть. Так само і з Італією, яка має на меті подовжити карантин і тому навряд чи туристичний сезон у цій країні буде розгорнутий до середини літа.

Але Греція і Болгарія будуть змушені його відкривати, оскільки для цих країн туризм – найбільш прибуткова стаття бюджету. Та чи зможуть туди потрапити українці поки невідомо – усе залежатиме від того, чи відкриють свої кордони країни, що з ними межують, бо в України, як відомо, немає прямих кордонів і добиратися до них треба транзитом. У будь-якому разі, низка заяв від країн ЄС посиплеться ближче до початку сезону, на початку червня.

Тарас Чорновил, политический аналитик, эксперт по вопросам международной политики, бывший народный депутат Украины, специально для Главреда