УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Горькая правда о причинах катастрофы самолета АН-26

Олег Коршунов

Заслуженный штурман-испытатель СССР

2 октября 2020, 08:31

Солидный возраст самолета в 43 года тут не при чем.

Катастрофа самолета Ан-26 под Чугуевом в Харьковской области
Катастрофа самолета Ан-26 под Чугуевом в Харьковской области / УНИАН

Как утверждает статистика – порядка 80% авиационных происшествий (АП) являются следствием, так называемого, человеческого фактора. Все остальные – это целый спектр событий, включающий в себя проблемы технического характера, происшествия в результате воздействия опасных метеоявлений, теракты (печально известный рейс МН 17) и так далее.

Из достоверных источников мне стало известно, что в случае с самолётом Ан-26, разбившемся при выполнении посадки на аэродроме Чугуев, имел место ряд факторов причинно-следственного характера, приведших к трагическому финалу. Не буду вдаваться в объяснение специальных терминов, изложу только последовательность и суть событий, явившихся причиной крушения этого самолёта и гибели людей.

Итак… В том полёте всё началось с того момента, когда на исполнительном старте винт левого двигателя "не захотел" становиться на упор. Вместо того, чтобы зарулить на стоянку и заняться выяснением и устранением неисправности, командир принял решение взлетать. Через три минуты после взлёта с борта последовал доклад о том, что индикатор крутящего момента (ИКМ) левого двигателя выдает значение 71 единица вместо положенных 91. Тут же левый двигатель был задросселирован. Сделано это было, видимо, для уменьшения негативных последствий в случае его самопроизвольного выключения. Таким образом, дальнейший полёт осуществлялся как бы на одном работающем двигателе, поскольку левый задросселированный двигатель выдавал минимум тяги. Такая конфигурация не является критичной и посадка на одном двигателе допускается Руководством по лётной эксплуатации, но при условии соблюдения экипажем некоторых, указанных в Руководстве особенностей, о которых пилоты, по всей видимости, не знали или забыли.

Читайте такжеПочему Украина обязана воскресить свою авиационную отрасльПосле выхода на посадочную прямую и до пролёта дальней приводной радиостанции (4 км от торца взлётно-посадочной полосы) самолёт ещё находился в пределах заданной траектории снижения (глиссады). Затем, после принятия ошибочного решения о выпуске закрылков на максимальный угол 38 градусов, в результате чего произошло значительное возрастание коэффициента лобового сопротивления, самолёт из-за дефицита суммарной тяги двигателей стал энергично терять скорость и "свалился", достигнув критического значения угла атаки. Судя по всему, экипаж не имел опыта попадания и преодоления подобных ситуаций, а с учётом дефицита времени, обусловленного малой высотой (менее 200 м) и тёмного времени суток, шансов для благополучного завершения полёта не оказалось и, к великому сожалению, случилось то, что случилось.

Касательно сетований на солидный возраст самолёта в 43 года. Надо знать, что в авиации существует сложная наукоёмкая система определения продолжительности жизни летательных аппаратов (ЛА), которая определяется по нескольким параметрам, таким как:

  • возраст;
  • количество лётных часов;
  • количество полётов.

Когда ЛА достигает предельного значения по какому-либо из этих параметров, его эксплуатация прекращается и он отправляется в "железный ряд". Параметры не являются константой и в процессе эксплуатации могут меняться, как правило, в большую сторону. Характерным примером долгожителя является американский стратегический бомбардировщик Б52, выпускавшийся серийно с 1955 по 1962 год. В строю до сих пор находится порядка 70 самолётов, а их эксплуатация планируется до 2040 года. Вот и судите – старые это самолёты или пока ещё не очень. Другое дело, что для поддержания материальной части в состоянии лётной годности, необходимо наличие номенклатуры комплектующих изделий, а также своевременное и качественное выполнение регламентных и ремонтных работ.

Ан-26 Олег Коршунов новости Украины
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

09:19
Коронавирус у Трампа: врач президента США раскрыл детали
09:18
К чему снится дождь: толкование сновидения Видео
09:15
Гороскоп для всех на 2 октября: большой успех и несчастные случаи Видео
09:05
Новый антирекорд: за сутки в Украине нашли 4633 зараженных коронавирусом Видео
08:55
Пожары на Луганщине: огонь накрыл уже 13 тысяч гектаров Фото Видео
08:49
"Перемирие бессмысленно": Анкара ждет новых столкновений за Нагорный Карабах Видео
08:45
Электролиты: 8 способов пополнить запасы из воды и еды Видео
08:31
Горькая правда о причинах катастрофы самолета АН-26 мнение
08:09
Трампа сразил коронавирус: что известно о болезни президента США Видео
08:00
Как снизить сахар в крови быстро: врач назвал способы Видео
07:59
Президент США и первая леди ушли на карантин: что произошло Видео
07:34
Коронавирус каждые 16 секунд убивает одного человека - Ляшко Видео
07:03
Санкции против Беларуси: в Евросоюзе приняли решение Видео
06:53
Отравление Навального - маркер надвигающейся на РФ катастрофы мнение
06:30
Именины Марии: как красиво поздравить с Днем ангела Марии Фото
06:01
С Днем уролога – прикольные открытки и поздравления Фото
05:23
Гороскоп на октябрь 2020: кому светит глобальное везение Видео
04:59
В Сеть попали первые кадры 4 сезона Короны Фото
04:35
Когда старина не отваливается - рецензия на боевик Авангард с Джеки Чаном Видео
04:06
Существует ли эффективный препарат против Covid-19: в ВОЗ дали ответ
03:50
В Украине допустили военную поддержку Азербайджана Видео
03:40
Чтобы не облетали - найден новый метод спасти голову от облысения
03:00
Поздравление с Днем рождения друга в стихах и прозе – прикольные и короткие Видео
02:44
Стали известны детали переговоров Турции и России по Нагорному Карабаху Видео
02:38
Гороскоп для всех на 3 октября: денежное везение и крупные неприятности Видео
02:12
Опасный метод - ученые нашли новую причину повторных выкидышей
01:51
Смерть в раннем возрасте: ученые назвали опасные особенности менструации Видео
01:22
Ученые нашли натуральное средство от коронавируса Видео
00:49
В Дании выдали разрешение использовать Северный поток-2
00:35
Интервальное голодание: ученые указали на конкретную опасность Видео
00:19
Поздравления с Днем учителя – короткие и прикольные, тексты и картинки
01 октября, четверг
23:57
Еще у двух нардепов Рады обнаружили опасный коронавирус
23:30
Саакашвили рассказал всю правду о "нападении" в ресторане Видео
23:01
Ученые определили опасную мутацию коронавируса
22:54
Яна Клочкова заинтриговала признанием о плавании
22:47
Санврач Ляшко выступил против введения жесткого карантина в Украине Видео
22:28
Канада выделит Украине кругленькую сумму - на что потратят деньги
22:25
Смертельные пожары на Луганщине: кто спровоцировал огненный ад Видео
22:16
Точный церковный календарь на октябрь 2020 – когда Покров день 2020
22:02
Коронавирус вновь установил антирекорд: в Украине 4069 новых больных Видео
21:58
Участница Голоса 2020 записала дебютный клип в сольной карьере Видео
21:53
Россия не согласна с позицией США по Карабаху – МИД РФ Видео
21:51
Полнолуние в октябре 2020: точное время, и кому быть начеку
21:50
Болит голова: медики назвали ежедневный продукт-виновник Видео
21:43
У лидера Слуги народа обнаружили коронавирус
21:33
Как избавиться от жира на животе без упражнений Видео
21:26
Известный врач пояснил, кому абсолютно не грозят осложнения из-за Covid-19 Видео
21:16
Лунный календарь на октябрь 2020: названы "черные дни"
21:03
Трамп поведал, намерен ли участвовать во втором раунде дебатов
20:47
"Мы всегда будем тебя любить": Крисси Тейген потеряла ребенка и показала жуткие фото
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять