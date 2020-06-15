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Каждый меморандум с МВФ - это требования по урезанию социалки в Украине

Юрий Корольчук

Энергетический эксперт, сооснователь Института энергетических стратегий

15 июня 2020, 08:12публикуется на языке оригинала

Тарифы - первое, что почувствуют на своей шкуре украинцы.

МВФ эмблема
Всі "поліпшення" українці відчують на собі вже цієї осені / Reuters

МВФ прийде – порядок наведе. На рахунки України прийшли перші гроші чергового траншу МВФ. Радість уряду не можливо передати. Тільки от скільки раз МВФ приходить, то все завершується лише виділення коштів на "підтримку штанів". Більше Україна не заслуговує. І навіть історія із коронавірусом не переконала МВФ хоча би включити Україну у список країн, які могли отримати додаткову допомогу.

Перелік нових фактичних "маяків" МВФ стосується в основному соціальної сфери. На перший погляд складається враження, що МВФ допомагає. Але насправді вже який рік МВФ не вирішує системну проблему економіки країни – що буде на місці колись індустріальної держави? Аграрна? Відповіді на це питання немає. Ми пливемо по течії МВФ.

І по факту кожний новий меморандум – це вимоги МВФ (але формально власні зобов’язання) України по обрізанню різних соціальних сфер.

  • Пенсійна реформа – це зменшення фінансування пенсій і перехід на накопичувальну систему, до якої населення просто не готове фінансово.
  • Медична реформа – продовження справи Супрун, закриття лікарень і прискорена переорієнтація населення на платну медицину .
  • Освітня реформа – закриття шкіл і зниження рівня освіти у державі, переорієнтація на приватний сектор освіти, який в Україні слабкий і нерозвинутий.

Земля, контрольовані ззовні суди, посилення контролю іноземцями за національними підприємствами по типу "Нафтогазу" - це все лише доповнює анти-соціальний аспект МВФ.

Читайте такжеРост тарифов, выбивание долгов, повышение пенсионного возраста: что Украина пообещала МВФЦікаво, що по питанню медицини МВФ якось скромно оминув епідемію коронавірусу. Ну не постраждала від нього економіка України. І крапка. Для чого тоді давати Україні гроші на "коронавірус"? Але тут питання як завжди набагато глибше. МВФ – структура сама по собі наближена до США. А в США зараз і так досить конфліктів з Україною, щоб додавати іще один – коронавірусний. Чому саме коронавірусний? США і Китай донині з’ясовують стосунки хто став причиною поширення вірусу по планеті. І звинувачують один одного. Саме на цьому фоні до цього "приєдналася" Україна, коли стало відомо про існування і роботу в Україні біологічних лабораторій.

Окреме питання з МВФ – це тарифи. І це буде перше, що відчують на своїй шкурі українці. Газ і тепло будуть тепер "ринковими". І субсидії вже не зможуть захистити більшу частину народу. Навпаки новий меморандум відкриває дорогу полегшеними процедурам штрафів за комунальні борги. Усе це українці відчують вже восени. Недовго чекати залишилося.

Юрий Корольчук тарифы на газ тарифы на воду тарифы на отопление коммунальные платежки коммунальные тарифы реформа медицины МВФ кредит МВФ
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