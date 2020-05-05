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Второй Курт Волкер: чего ждать от нового посла США в Украине

Анатолий Октисюк

политический эксперт аналитического центра DemocracyHouse

5 мая 2020, 06:55публикуется на языке оригинала

Назначение посла с военным опытом в Украине для Трампа - гарантия отсутствия политических игр с демократами.

Кейт Дейтон посол США
Дейтон станет новым послом США в Украине / Flickr

Минулого тижня президент США підписав указ про призначення низки послів у держави, які залишилися без очільників американських представництв. Україна після річної перерви опинилася у списку цих країн і отримала нового посла. Ним став генерал-лейтенант у відставці Кіт Дейтон.

Посольство США в Україні, як багатьом відомо – зазвичай, це вотчина демократії.

Трамп, скоріше за все, під час призначення нового посла керувався принципом, аби призначити військову людину, далеку від політики, більш сконцентровану на вирішенні технічних задач, яка сама не заграватиме у політику і буде утримувати від політичних ігор інших співробітників посольства. Тому у цьому випадку Дейтон – певний запобіжник на час майбутніх президентських виборів у США.

Читайте такжеТрамп определился с послом США в УкраинеАдже він - компромісна фігура. По-перше, він антиросійський, що певною мірою вигідно демократам, а по-друге, вихідець з військових кіл, що близько по духу республіканцям. Тому не думаю, що він якимось чином гратиме на стороні демократів чи республіканців. Також я не впевнений, що він буде сильно проштовхувати справу Бурізми і корупції Байденів – імовірніше за все, він призначався сюди як мінімум для того, аби він не шкодив Трампу.

Зараз є багато припущень з приводу того, чим саме він тут займатиметься. Як на мене, основними його функціями має стати координація дій по боротьбі з корупцією в Україні, а також посилення військово-технічного співробітництва. В принципі, це дві ключові теми, які мають бути у компетенції посла, який є військовим, добре розуміє регіон і тому, мені здається, що він акцентуватиме увагу саме на посиленні співпраці у рамках НАТО в Україні.

З іншого боку, призначення цього посла навряд чи сприятиме врегулюванню конфлікту на Донбасі. Навпаки, новий посол більш агресивно проштовхуватиме питання санкцій і тиску на Росію і буде активнішим, ніж попередні посли. Для нашої влади це великий плюс, бо цей посол жорстко артикулюватиме антиросійські наративи і буде більше тиснути на Росію за порушення міжнародного гуманітарного права, бо якщо подивитися на його біографію, то він представник старої американської "яструбиної" еліти, тобто він вважає, що Росія – це одна з країн зла і це для нас також великий позитив. Тому Дейтон фактично стане новим Куртом Волкером, який грав на стороні Україні.

Анатолий Октисюк, политический эксперт аналитического центра DemocracyHouse, специально для Главреда

новости Украины посол США посольство США
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