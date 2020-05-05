Второй Курт Волкер: чего ждать от нового посла США в Украине

Дейтон станет новым послом США в Украине / Flickr

Минулого тижня президент США підписав указ про призначення низки послів у держави, які залишилися без очільників американських представництв. Україна після річної перерви опинилася у списку цих країн і отримала нового посла. Ним став генерал-лейтенант у відставці Кіт Дейтон.

Посольство США в Україні, як багатьом відомо – зазвичай, це вотчина демократії.

Трамп, скоріше за все, під час призначення нового посла керувався принципом, аби призначити військову людину, далеку від політики, більш сконцентровану на вирішенні технічних задач, яка сама не заграватиме у політику і буде утримувати від політичних ігор інших співробітників посольства. Тому у цьому випадку Дейтон – певний запобіжник на час майбутніх президентських виборів у США.

Читайте такжеТрамп определился с послом США в УкраинеАдже він - компромісна фігура. По-перше, він антиросійський, що певною мірою вигідно демократам, а по-друге, вихідець з військових кіл, що близько по духу республіканцям. Тому не думаю, що він якимось чином гратиме на стороні демократів чи республіканців. Також я не впевнений, що він буде сильно проштовхувати справу Бурізми і корупції Байденів – імовірніше за все, він призначався сюди як мінімум для того, аби він не шкодив Трампу.

Зараз є багато припущень з приводу того, чим саме він тут займатиметься. Як на мене, основними його функціями має стати координація дій по боротьбі з корупцією в Україні, а також посилення військово-технічного співробітництва. В принципі, це дві ключові теми, які мають бути у компетенції посла, який є військовим, добре розуміє регіон і тому, мені здається, що він акцентуватиме увагу саме на посиленні співпраці у рамках НАТО в Україні.

З іншого боку, призначення цього посла навряд чи сприятиме врегулюванню конфлікту на Донбасі. Навпаки, новий посол більш агресивно проштовхуватиме питання санкцій і тиску на Росію і буде активнішим, ніж попередні посли. Для нашої влади це великий плюс, бо цей посол жорстко артикулюватиме антиросійські наративи і буде більше тиснути на Росію за порушення міжнародного гуманітарного права, бо якщо подивитися на його біографію, то він представник старої американської "яструбиної" еліти, тобто він вважає, що Росія – це одна з країн зла і це для нас також великий позитив. Тому Дейтон фактично стане новим Куртом Волкером, який грав на стороні Україні.

Анатолий Октисюк, политический эксперт аналитического центра DemocracyHouse, специально для Главреда