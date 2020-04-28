Куда исчез Ким Чен Ын

Політолог розповів, куди подівся Кім Чен Ин, та що буде з КНДР, якщо чутки про його смерть підтвердяться / KCNA

"Лідер КНДР зник", "Кім Чен Ин помер" – такими чутками рясніє зарубіжна преса кілька днів поспіль. А все через те що північнокорейський лідер востаннє з’являвся на публіці 11 квітня.

Північна Корея завжди була закритою країною. Повідомлень про тамтешнє життя, в першу чергу, про життя Кім Чен Ина, небагато: все, що з ним пов’язано, є закритою інформацією, з’являються лише окремі дуже дозовані повідомлення.

Інформаційний вакуум, який утворюється, заповнюється фейками. Оскільки Північна і Південна Кореї безперервно знаходяться в стані інформаційної війни, існує цілий пул ресурсів, що спеціалізуються на створенні фейків про "нелюдський режим у КНДР", які потім транслюються світовими медіа. Здебільшого це недостовірна інформація, підкріплена виключно чутками. Також існують сайти, які отримують інформацію від перебіжчиків та китайських бізнесменів, що працюють у Північній Кореї і використовуються як інсайдери, але ця інформація також частіше за все неперевірена. І тому все, що стосується життя правлячої династії, особисто Кім Чен Ина та партійної верхівки, часто стає об’єктом для спекуляцій і маніпуляцій.

Читайте такжеТрагедия двух маленьких диктаторов: как планы Путина и Ким Чен Ына пошли прахомВідтак, будь-яка інформація щодо Пхеньяну має сприйматися з огляду на ці обставини. Не варто одразу вірити чуткам про те, що хтось помер або зник у КНДР – слід витримати певний час та отримати якомога більше інформації. До того ж, подібні чутки з’являються не вперше: колись говорили, що Кім Чен Ин рідного дядька розстріляв, що зникла його сестра, що його брат не відомо де – все це так і не було доведено. Останній приклад – чутки про солістку вокально-інструментального ансамблю, яку начебто знищили, однак згодом виявилося, що вона задіяна в шоу і гастролює з ним по різних країнах.

Куди ж подівся сам Кім Чен Ин? Радник із питань національної безпеки президента Південної Кореї нещодавно заявив, що за наявною розвідувальною інформацією, із Кім Чен Ином все гаразд, він перебуває в регіоні Вансан на самоізоляції. І цю інформацію підтверджують також інші джерела.

До того ж, ведуться постійні спостереження за переміщенням військових частин, режимом безпеки, трафіком тощо – все, як і завжди. А якби Кім Чен Ин помер, і розпочалася б боротьба за владу, обов’язково було б пересування військових, стягування військової техніки та посилення режиму безпеки. Однак цього немає.

Тому можемо робити висновок: Кім Чен Ин не помер. Проте видається ймовірним загострення після хвороби (відомо, що у нього була операція), а також не виключено, що це пов’язано з діабетом (який також не є підтвердженою інформацією, але ходять сталі чутки).

Читайте такжеСестра Ким Чен Ына может возглавить Северную Корею: что о ней известноТак, історія знає випадки, коли Північна Корея не повідомляла про смерть лідера і певний час тримала це в таємниці. Зокрема, так було з батьком нинішнього північнокорейського лідера – Кім Чен Іром, про смерть якого повідомили лише через два дні, а також дідом – Кім Ір Сеном.

Це звична практика для режимів, подібних тому, що панує у Північній Кореї. Це робиться для того, щоб не створювати паніку, підготувати транзит влади та не допустити дестабілізації ситуації.

Однак у даній ситуації немає підстав говорити про те, що в КНДР відбувається транзит влади. Все говорить про те, що Кім Чен Ин живий, а всі розмови про зміну влади є передчасними.

Записувати відеозвернення або організовувати вихід в ефір Кім Чен Ина, аби спростувати будь-які чутки про його тяжку хворобу або смерть – все це просто не в традиціях КНДР. Там ніколи й ніхто не гнався за знищенням фейків чи поясненням чогось суспільству. Навпаки, вони якомога довше витримували паузу, а потім видавали все на гора.

Важливий момент. Вище політичне керівництво КНДР – це геронтократія, тобто люди, яким за 60, якщо не за 70 років. А, як відомо, саме ця категорія людей найчастіше заражується коронавірусом. Північна Корея заперечує, що в їхніх країні почалася пандемія. Однак усі інформаційні ресурси, які спеціалізуються на вивченні північнокорейського режиму, в один голос запевняють: у КНДР стрімко зростає кількість заражених і померлих. Тобто пандемія у Північній Кореї є.Читайте такжеСтало известно, почему Ким Чен Ын "перешел в вегетативное состояние"

За таких обставин самоізоляція Кім Чен Ина може пояснюватися саме тим, що у вищому ешелоні північнокорейської влади щось відбувається, не виключено є підтверджені захворювання серед вищого політичного керівництва. А Кім Чен Ин просто намагається убезпечитися, не з’являючись на публіці. До того ж, він і сам входить до групи ризику...

Та навіть якби чутки про смерть Кім Чен Ина підтвердилися, не думаю, що КНДР одразу кардинально б змінилася. Так, звісно, смерть лідера в будь-якому разі впливає на політичний курс і ситуацію в країні. Тим більше, Північна Корея побудована як лідерський режим, і концентрація влади в руках Кім Чен Ина просто величезна. Тому, якщо вибити його з влади, може відбутися стратегічний колапс.

Однак деякий час після відходу північнокорейського лідера може правити "колективний Кім Чен Ин", тобто група вищих генералів, які певний час ділитимуть владу між собою.

Зараз спадкоємицею Кім Чен Ина називають його молодшу сестру Кім Йо Чжон. Однак у політичну міфологію Північної Кореї жінка на чолі держави аж ніяк не вписується. Вона не вписується в концепти, які весь час продукувалися ідеологічним інструментом КНДР: повинен бути "батько нації", а не "мати нації". Хоча жінки у Північній Кореї героїзуються, і є відомі жінки в історії Північної Кореї, зокрема, дружина Кім Ір Сена, але лідером все одно має бути чоловік.

Північні корейці не можуть відмовити цій політичній міфології на користь сестри Кім Чен Ина, відійти від традиційних устоїв і уявлень про те, що таке влада. Адже це може призвести і до переформатування політичного керівництва, і до зміни режиму, і до певних послаблень держави.

Відтак, така спадкоємиця дуже малоймовірна.

Однак на місце лідера КНДР, якщо з Кім Чен Ином щось станеться, точно має прийти людина з його сім’ї або з оточення. Наприклад, чоловік сестри або один із генералів (двоюрідний чи троюрідний брат): ці люди повинні мати хоча б якесь відношення до сімейства Кім Чен Ина, а легенду про те, що саме вони є спадкоємцями великого вождя, їм потім побудують.

Але все це лише за умови, що режим збережеться.

Наразі ж є всі ознаки того, що частина вищого політичного керівництва КНДР, яка прийшла до влади разом із Кім Чен Ином, прагне більших змін і можливостей для себе. А це може призвести до загострення протиріч у самому режимі.

Однак поки що зарано говорити, що процеси перейшли у русло, яке призведе до колапсу нинішнього режиму.

Чи припинить КНДР в разі смерті Км Чен Ина менше погрожувати світу ядерною зброєю? У КНДР буде два сценарії: або вона заглибиться у внутрішньополітичну боротьбу і внутрішню кризу; або, навпаки, пошириться мілітаристська риторика, оскільки потрібно буде мобілізувати націю.

Віталій Кулик, директор Центру дослідження проблем громадянського суспільства, спеціально для Главреду