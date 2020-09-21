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Китайский секрет: что скрывают в Пекине о коронавирусе

Андрей Илларионов

Экономист, старший научный сотрудник Института Катона в Вашингтоне

21 сентября 2020, 06:55

Давайте называть вещи своими именами: у нас – не кризис, это биологическая война, ведущаяся с совершенно фантастическим разрывом по потерям.

Китай,вирус
Коронавирус в Китае больше не распространяется/ Reuters

Мир после коронакризиса, безусловно, изменится. Он уже начал меняться и в экономическом плане, и в технологическом, и с точки зрения поведения людей. Изменение геополитического соотношения сил очевидно.

Число заболевших и погибших от коронавирусной инфекции в Китае и в США радикально различается. В Китае число заболевших – чуть более 80 тысяч человек, а в США – почти 7 миллионов. Количество погибших в Китае – официально (хотя мы понимаем, что это цифры, не заслуживающие доверия) 4 600 человек, а в США – уже почти 200 тысяч, причем оно продолжает быстро расти.

Читайте такжеЧто будет с мировой экономикой после коронавирусаКоронавирусный кризис еще не закончен. Всего в мире по официальным данным погиб уже почти миллион человек. Для получения реальной оценки эти цифры нужно умножать, как минимум, на три – следовательно, в мире уже, минимум, 3 миллиона человек погибших при 90 миллионах заболевших.Ни одно оружие, в том числе ядерное, не приводило к такому числу жертв, как коронавирус. Это оружие продолжает действовать во всех странах, кроме одной – Китая. Сейчас в Китае ежедневно заболевает примерно 10 человек, тогда как в США – 40-50 тысяч. Это цифры, различающиеся на несколько порядков.

Соотношение сил в результате коронавирусной войны очевидно.

Давайте называть вещи своими именами: это – не кризис, это биологическая война, ведущаяся с совершенно фантастическим разрывом по потерям.

Западные страны несут колоссальный урон. Вспомните, что было в Италии, Испании, Франции, Великобритании, Швеции, США, а также в других странах – Бразилии или Индии. И что в ходе второй волны происходит там сейчас. И посмотрите на то, что происходит в Китае, в котором потерь сейчас практически нет.Сейчас в Китае с населением в почти 1,5 миллиарда человек число заболевших (чуть больше 80 тысяч) меньше, чем в Омане с населением 5 миллионов человека. То есть разрыв в численности населения у этих двух стран – почти 300-кратный, а число заболевших в Омане – больше, чем в Китае.

Читайте такжеПять важных вещей, которые коронавирус навсегда изменилО чем это может свидетельствовать? Мы не знаем реальных цифр заболевших и умерших в Китае. Также нет косвенной информации, подтверждающей то, что там началась новая волна. Однако открытие практически всей китайской экономики, всех развлекательных учреждений говорит о том, что массовой эпидемии сейчас там нет. Как это может быть, если есть контакты с окружающим миром, если летают самолеты, если в Гонконге появляются заболевшие и умершие, так же, как и в Тайване, Корее, Японии? Во всех окружающих странах эпидемия есть, а в Китае – нет.

Это говорит о том, что в Китае есть что-то, что делает эту страну относительно иммунной от этого биологического оружия. Что именно – мы пока не знаем. Но что-то там явно присутствует.

Мы еще не находимся на пике коронавирусной войны – мы еще на ее подъеме. Мы не знаем, как долго все это будет продолжаться, какими будут последствия, даже чисто медицинские, биологические и демографические, не говоря уже об экономических, политических и военных.

Андрей Илларионов коронавирус новости Новости Китая биологическое оружие
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