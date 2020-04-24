Когда карантин в Украине закончится

Карантин в Украине будет отменен после того, как это сделают западные страны/ УНИАН

В карантине, как и в любой другой области человеческой деятельности, существует такое понятие, как мода. Менее развитые страны всегда повторяют действия более развитых, чаще всего бездумно и с печальными последствиями.

Украина следует карантинной моде, принятой в европейских странах-законодателях мод: Германии и Франции, ну и США, конечно. И пока в этих странах не отменят карантин, у нас он тоже вряд ли будет отменен. Таковы законы модной зависимости. Ведь нами управляют не потому, что все так хотят поуправлять нами, а потому что готовность к внешнему управлению заложена в нашем менталитете, в нашем нежелании и неспособности самим заняться своими делами.

Когда отменят карантин в странах-лидерах?

Карантин может быть отменен при следующих условиях:

если экономические последствия карантина будет столь трагичными, что соблюдение его будет уже приводить драматическим последствиям для экономики, к голоду, вспышкам преступности, распаду социальной ткани общества и т.д. Другими словами, когда лекарство оказалось хуже болезни

когда власти посчитают, что они организационно подготовились к нарастанию потока инфицированных

когда власти посчитали, что люди сами, без принуждения государства, готовы принимать все меры предосторожности, для того чтобы замедлить нарастание эпидемии

когда будет найдена вакцина от коронавируса

Когда закончится пандемия?

Ответ очень простой, но, к сожалению, не очень приятный.Только тогда, когда в обществе наберется критическая масса людей, которая уже переболела коронавирусом и спаслась от него с помощью приобретения иммунитета или с помощью вакцины. Такой критической массой ученые считают 75% всего населения. Только после этого цепная реакция, как в атомной реакторе, начинает затухать и вирус теряет, что называется, свою биологическую базу для размножения.Читайте такжеДвух лет карантина Украина не выдержит

Поэтому, когда власти нам рисуют небольшие цифры заболевших, это означает лишь то, что вся эпидемия у нас еще впереди. Впрочем, вы можете и не верить цифрам властей. Конституция совсем не обязывает вас верить всему, что говорят власти.

Когда ожидается разработка вакцины от коронавируса?

Не раньше чем через 6-7 месяцев. Это самый оптимистичный вариант. Плюс для Украины еще 5-6 месяцев, пока вакцина появиться на прилавках аптек. Итого, психологически надо настраиваться на полтора года.

До момента, пока вакцина не поступит в систему здравоохранения Украины, вирус будет последовательно перемалывать все общество с такими темпами, которое общество ему позволит. Все зависит от дисциплины соблюдения социальной дистанции.

Кто имеет больше шансов умереть?

Тот, кто генетически не может выдержать заражение коронавирусом или перенести вызванные им осложнения. Все дело в генетике! А это судьба!

Почему в Италии вымирают целые семьи, независимо от возраста? Все дело в генетической предрасположенности.Читайте такжеОтменить нельзя продлить: что делать с карантином в Украине

Но ученые пока не в состоянии ответить на вопрос, кто генетически предрасположен перенести коронавирус, а кто, увы, нет. И это самая неприятная истина, именно она вызывает панику населения.

Одно успокаивает, что по уже имеющейся статистике, подавляющее большинство населения успешно преодолевают инфекцию. Но нет пока научных подтверждений, что переболевший получает пожизненный иммунитет. Есть уже случаи повторного заболевания.

В ближайшие 2-3 месяца однозначно будут разработаны тесты на антитела, которые будут показывать, кто из переболевших уже приобрел иммунитет на коронавирус. Счастливчики получат соответствующий паспорт и смогут спокойно ездить по миру.