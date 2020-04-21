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Когда закончится карантин

Александр Кочетков

политический аналитик

21 апреля 2020, 06:48

Если в Украине карантин будет продлен, то недовольство украинцев властью резко возрастет.

карантин
Карантин в Украине может быть продлен / УНИАН

Очень многих интересует, когда эта карантинная беда закончится? Увы, но надежно прогнозировать это невозможно. Потому что у нас отсутствует представительная статистика распространения эпидемии. А ее нет, потому что отсутствует тестирование населения в достаточном количестве для рационального принятия решения. Поэтому решение будет чисто эмоциональным.

Теперь о статистике эпидемии. Имеем два встречных процесса.

С одной стороны, массовые праздники (Пасха, 1 мая, 8-9 мая) резко увеличивают контактность граждан и, соответственно, распространение болезни, это очевидно.

С другой стороны, в ближайшее время в Украину прибудут, наконец, тесты на коронавирус, охват тестированием резко возрастет и, разумеется, мы получим резкий скачок по количеству заболевших. Опасаюсь, что во власти этот объяснимый скачок интерпретируют как эпидемиологические последствия праздников. И продлят карантин, как минимум, еще на месяц. Причем, могут даже сделать его еще более суровым.Читайте такжеЭпидемия коронавируса все больше похожа на туфту

Кстати, этот мой прогноз подчиняется общему правило, приведенному выше: в условиях недостатка объективной информации, а также иррациональных действий власти, любой прогноз является весьма приблизительным. Так как наш державный корабль болтает, как щепку в шторм.

Но одно можно прогнозировать абсолютно точно: люди не столько устали сидеть дома, сколько не имеют денег для этого. А в странах вокруг карантин начинают смягчать — контраст не в нашу пользу. И если у нас карантин будет продлен, то недовольство украинцев властью резко возрастет.

карантин коронавирус Александр Кочетков
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