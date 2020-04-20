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Китайская ложь о коронавирусе вылазит наружу

Глеб Кузнецов

политолог

20 апреля 2020, 06:52

История с COVID-19 все больше похожа на детектив.

Коронавирус, ученые
Китай только сейчас начинает рассказывать правду о коронавирусе / Reuters

Утираю непрошенную слезу. Китай официально признал, что "на сегодняшний день" симптомы демонстрируют не более 20% из инфицированных (что в общем, раньше считалось "альтернативным мнением", хотя и озвучивалось наиболее смелыми учеными).

Бомба - дальше. Всех, кто не демонстрировал симптомы с положительным тестом китайцы в статистику заболевших не записывают. На примере актуальных 6764 кейсов с положительным тестом: симптомы показали 1297 человек, они и пополнили столбик "заболевших". Такая вот у нас метода подсчета, говорят.

Как такая метода, граждане? То есть 80% из тех людей, кто показал "положительный" тест не попали в китайскую героическую статистику в 82 тысячи пациентов, которой нам всем в харю тыкали, как пример хорошей и правильной работы. Молодцы.

Отдельный привет наследники Мао передают тем ударникам и энтузиастам со всех концов мира, которые в короновирус записывают по совокупности симптомов, а тесты не делают даже на вскрытии.

И да. Признаваться надо вовремя. А то бы их кто-нибудь уличил в мае, скажем, и было бы неудобно. А так все честно сами рассказали. ВОЗ вот не успела чистосердечное оформить. И США ее наказали пока долларом. Надеюсь и до высшей меры дойдет для этой прекрасной организации, которая говорила что "так или иначе" симптомы проявляют большинство зараженных, а Китай демонстрирует чудеса открытости и сотрудничества.

Читайте такжеЭпидемия коронавируса все больше похожа на туфтуПолучается, все модели, которые нам тут рисовали в течение месяцев на примере китайских данных, все эти кривые, прямые, зубчатые и прочие построены на базовой лжи. Все эти сопоставления с Китаем несчастных европейцев - были попыткой сопоставиться с пустотой, с пресс-релизом буквально, с обманом. Решения правительствами принимались на основании фундаментально неверных сведений. О чем миру рассказал со свойственной китайцам непосредственностью товарищ Ми Фэн, представитель их госкомиссии по вопросам здоровья. Чиновника с погонами постарше, чтобы порадовать человечество правдой у Китая для нас не нашлось.

Бессимптомные ковид-положительные не попадают в китайскую статистику, бессимптомные не прошедшие тесты естественно тоже не попадают, но кто их вообще считает?

Вдобавок, нельзя не отметить, что за евро-американский этап развития эпидемии понимание врачей относительно сути тяжелого течения не просто растет, а меняется головокружительно относительно предложенной китайскими товарищами модели "вирусно-бактериальной пневмонии" и полезности аппаратов ИВЛ.

Грубо говоря, если бы на момент итальянской вспышки о вирусе не было бы никакой информации, никаких "ВИЧ протоколов" , никакого "китайского опыта", то и итальянцам, и французам, и испанцам, и американцам с англичанами, да и нам было бы легче.

Уверен, что через короткое время этот же товарищ Ми Фэн расскажет на брифинге, что китайские врачи все как следует проанализировали и поняли что вирус вызывает поражение легочной ткани (да и ткани кишечника) по типу тромботической микроангеопатии - тромбоза сосудов микроциркуляции, в развитии которого участвуют иммунные белки плазмы крови - интерлейкины, система комплемента.

Читайте такжеКак человечество под шумок коронавируса хотят взять под колпакПоэтому лечить нужно низкомолекулярными гепаринами, препаратами плазмы и моноклональными антителами к белкам, участвующим в процессе. "А аппараты ИВЛ скорее разрушат ишемизированную легочную ткань и занесут инфекцию, чем помогут". И китайские доктора всегда из этого исходили, что обеспечило гражданам КНР лучшую выживаемость. Скажет он это ровно за день до того, как ВОЗ признает данный подход мэйнстримом.

Это конечно все очень интересная история. Чистый детектив. Как талантливый и хитрый манипулятор повел неглупых на первый взгляд людей ровно в противоположную сторону от того, что соответствовало их лучшим интересам, предоставляя шаг за шагом информацию, содержащую неверифицируемую мешанину лжи и правды.

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