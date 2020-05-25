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Коронавирус стал последней соломинкой, сломавшей путинский хребет

Эль Мюрид

военный эксперт, блогер

25 мая 2020, 11:10

Будь российский президент честным человеком, он бы подал в отставку. Будь офицером - он бы застрелился в своем бункере.

Путин
Путин будет держаться за власть до конца/ Reuters

Нынешняя эпидемия демонстрирует то, что на самом деле было понятно и известно уже давно, но происходящее лишь "подсветило" реальность, которую невозможно закрывать помётной журналистикой и пропагандой. Крах путинской модели управления является системным - распадается и газовая, и нефтяная отрасль, крушение здравоохранения, умирает социальная система. Вся ткань управления прогнила и расползается под пальцами. Латание дыр становится занятием бессмысленным по своему содержанию - любые попытки даже замедлить распад лишь ускоряют все процессы.

То, что российская система здравоохранения на остатках своего прошлого еще как-то борется с заболеваниями - не заслуга властей, а лишь остаточные фантомные возможности того, что они не успели "оптимизировать". Никакого секрета в происходящем нет. Вирус стал последней соломинкой, после которой верблюжий хребет окончательно треснул. Не будь зловредного вируса - было бы что-то другое. Попозже. Но неизбежно.

"Оптимизированная" инфекционная медицина не справилась с критической ситуацией, а потому на борьбу пришлось мобилизовывать врачей других специальностей. Не имеющих навыков и опыта борьбы именно с инфекциями, тем более в эпидемической обстановке. Соответственно, начали расползаться в разные стороны возможности по борьбе с другими видами заболеваемости, из которых изъят персонал, тоже, кстати, "оптимизированный" и работающий на пределе.

Читайте такжеПутин забился в агонии перед крахом своей системыИнфраструктура здравоохранения, с трудом вытягивающая "обычный" режим работы, тем более не справилась с кризисом - "под коронавирус" стали изымать и резервировать коечный фонд, оставляя всех остальных заболевших без какой-либо помощи.

Про условия работы врачей тем более говорить не приходится - если профессиональный футболист два раза в неделю наматывает по полю 10-12 км, то врач на смене в 12 часов только перемещается на расстояние в два раза большее с неменьшей физической нагрузкой. В экипировке, без еды и элементарных гигиенических удобств. С диким стрессом и чудовищным грузом ответственности. Осознавая, что его обманут с оплатой, а любые попытки потребовать "свое" приведут в лучшем случае к взысканию, а если что - то и к уголовному делу. Неудивительно, что иммунитет врачей за пару недель такой работы "садится", а это - единственное, что стоит между ними и вирусом, причем в местах наибольшей концентрации этого вируса.

Неудивительна статистика смертности среди врачей - им ничего другого не остается - бросать поле боя или умирать. Выбора им не оставляют. Кстати, именно врачи "после эпидемии" станут группой риска номер один - сейчас в состоянии стресса они мобилизовали все свои внутренние резервы, но сразу после него неизбежно их организмы станут наиболее уязвимы ко всему, включая элементарную простуду. С соответствующими исходами.

Читайте такжеПутин махнул на Украину рукой? Как изменилась российская пропагандаЛюбая сфера путинской модели управления представляет из себя руины. Неважно, какой именно камень или порыв ветра стронет нависающую лавину, важно, что условия для нее уже созданы. Вирус или любой иной внешний фактор - и все начинает с ускорением распадаться, разваливаться и рушиться. Будь российский президент честным человеком, он бы подал в отставку. Будь офицером - он бы застрелился в своем бункере. Но он - ни то, ни другое. Он - Путин. А потому будет держать гниющую плоть своего режима до самого конца. Своего, нашего - ему это неважно. Важно лишь то, сколько он еще пробудет у власти, все остальное - это побочный ущерб.

Эль Мюрид Владимир Путин коронавирус
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