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Как Кремль рисует сказочную статистику по коронавирусу

Игорь Эйдман

Социолог, публицист, автор книги "Система Путина"

4 мая 2020, 10:08публикуется на языке оригинала

Лживая статистика искажает картину мира и мешает принимать правильные решения.

Кремль
Кремль показывает лживую статистику / Reuters

В России не только президент, но и статистика сказочная. Здесь, наконец, разрешили болеть коронавирусом, но умирать от него пока запрещается. Параллельно с беспрецедентным ростом числа больных начало снижаться число умерших. Феноменальный успех российской медицины? Нет, все проще.

Лев Шлосберг пишет о ситуации в своем регионе: "Правильная" статистика стала главной задачей псковской медицины. Губернатор Михаил Ведерников обнародовал новый подход: если человек скончался, имея подтверждённый коронавирус, но при других отягчающих болезнях, которые могли привести к смерти, то причиной смерти официально станет это сопутствующее заболевание, а не коронавирусная инфекция".

Очевидно, что нечто подобное происходит и в других регионах России.

Для чего это делается? Ну, конечно, губернаторы хотят показать центру, что справляются с ситуацией. Но, скорее всего, Кремль сам требует от них обеспечить заниженные данные. Низкая смертность нужна ему для пропаганды.

Читайте такжеРоссию накрывает новый ЧернобыльВ России обмануть людей будет сложнее. Здесь они непосредственно сталкиваются в ходе эпидемии с развалом медицины, управленческим хаосом, полицейским произволом и прочими безобразиями. Но в мире за ситуацией будут следить по официальной статистике, размещенной на разных международных специализированных сайтах. Уверен, что найдется множество полезных европейских идиотов, которые, посмотрев на нее, скажут: Путин - молодец, справляется с эпидемией, как никто другой.

Сказочная статистика - отнюдь не безобидна. Есть такое свойство человеческой психики: лжецы со временем начинают верить в собственную ложь. Собянин, наверное, и в правду верит в то, что ситуация в России "идет по европейскому варианту". А в действительности она развивается с некоторым временным лагом по американскому сценарию. Только в США был такой быстрый рост заражений, а число смертей в России тоже, видимо, не сильно ниже, просто они не попадают в статистические отчеты.

Читайте такжеРоссия вошла в предкатастрофическое состояниеЛживая статистика искажает картину мира и мешает принимать правильные решения. Она создает впечатление, что болезнь не так опасна (раз смертность небольшая) и заставляет людей пренебрегать своей и окружающих безопасностью. Так что галопирующий рост числа инфицированных стране, в том числе на совести российских властей и их сказочной статистики.

Игорь Эйдман коронавирус в России коронавирус статистика
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