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Из-за коронавируса путинская система впала в ступор

Эль Мюрид

военный эксперт, блогер

18 апреля 2020, 10:06

Пока Путин в бункере, его система впала в ступор и начинает бегать кругами, как курица с отрубленной головой.

Коронавирус ввел в ступор путинскую систему

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что точного прогноза по развитию ситуации в России с коронавирусом быть не может. По словам Пескова, руководители профильных медицинских организаций и медики формулируют точку зрения, которую передают в штаб и затем президенту. "Конечно, точного прогноза здесь быть не может. Решения принимаются по ситуации в зависимости от темпов роста заболеваемости", — отметил он.

То, что никакого стратегического планирования в современной России нет, уже давно известно. Проблема в том, что и ситуативное отсутствует как явление. Песков, по сути, еще раз это подтверждает. Говоря о том, что прогноза нет и даже "быть не может", он отвечает всем, кто самозабвенно рассказывает, что наверху всё знают, у них вся информация, у них миллионы специалистов и экспертов.

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Вопрос - зачем это всё вам, если обладая и тем, и другим, и третьим, вы неспособны на прогнозирование ситуации? И, кстати, если у вас нет прогноза - то как вы вообще действуете? Как юные натуралисты, которые тыкают палкой в муравейник и с интересом наблюдают, как начинают бегать туда-сюда муравьи? Ну так страна - это не муравейник, а 140 миллионов человек - не подопытные.

Проще говоря, введенные сегодня меры - карантин и откровенный фашизм с "самоизоляцией", наступающий экономический коллапс - это не потому, что власть понимает, что делает, а наоборот - потому что она не понимает, что делать. И делает лишь для того, чтобы вообще что-то делать.

При этом эпидемия коронавируса - это всего лишь эпидемия. Вирус может быть ужасным, злобным, ранее неизвестным, но это всего лишь вирус. И что делать, давно известно. Нужно просто открыть нормативные документы, которые предписывают порядок действий при возникновении эпидемической ситуации.

Но если вместо этого вы занимаетесь отсебятиной, то удивляться катастрофическим последствиям ваших действий просто нелепо. Люди гораздо умнее, чем всякие Песковы и Путины, писали эти документы. И ничего сложного в том, чтобы достать их с полки и начать выполнять по пунктам, нет. Они написаны в том числе и для таких тупых, как нынешние руководители. Главное, чтобы умели читать.

Любой прогноз делается на основе модели. Нынешняя эпидемия не является чем-то, что кардинально отличается от всех предыдущих. А если и является - то есть специалисты, задачей которых и является моделирование происходящего. Уже поэтому Песков банально лжет - есть и модели, а значит - есть и прогнозы.

Проблема только в одном - президент не желает брать на себя ответственность, бежит от нее в бункер. А потому не вводит нормативный режим борьбы с эпидемией, перекладывая ответственность на подчиненных. Которые поставлены перед невозможностью проведения штатных мероприятий, так как не уполномочены на объявление режима ЧС. Замкнутый круг.

Россия - персоналистская диктатура. Что создает очевидную проблему: если диктатор вдруг в критической ситуации оказывается банальным трусом, то вся система впадает в ступор и начинает бегать кругами, как курица с отрубленной головой. Какие уж там прогнозы, о чем вы?

Эль Мюрид коронавирус новости России
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