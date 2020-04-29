Когда в Украине возобновятся авиаперелеты

Эксперт считает, что авиасообщение может не возобновиться до конца 2020 года / briztour.ru

Ряд стран, особенно те, экономика которых зависит от иностранных туристов, подумывают о возобновлении авиасообщения. Европейские страны более осторожны и, смягчая карантинные ограничения, не торопятся вновь разрешать международные перелеты. В свою очередь, президент США Дональд Трамп заявил, что и Штаты, и Европа хотели бы возобновить авиационное сообщение, однако все будет зависеть от эпидемиологической ситуации.

Авиасообщение – это отрасль, которая относится к разряду "некритичной экономики". Людей намного больше беспокоят цены на продукты питания, сохранение рабочего места и регулярной заработной платы. А авиасообщение в основном используется для отдыха.

Судя по заявлениям о том, что основные туристические страны останутся закрытыми до сентября, на зарубежный отдых в этом году особо рассчитывать не приходится. Пожалуй, только Турция сообщила, что начинает туристический сезон и будет ждать туристов этим летом, несмотря на пандемию коронавируса. В то же время Италия дает понять, что до конца лета она принимать туристов не планирует.

Читайте такжеКогда карантин в Украине закончитсяКроме того, авиаперелеты необходимы для осуществления деловых поездок. Однако за период карантина многие сумели приспособиться к удаленной работе, и деловые переговоры перешли в онлайн. Соответственно, многие деловые вопросы теперь решаются и так, без полетов за рубеж.

Учитывая все это, не исключаю, что в этой отрасли особых подвижек не будет, и в ближайшее время авиасообщение возобновлено не будет. Разве что будут разрешены какие-то отдельные перелеты, да и то это под большим вопросом.

Например, железнодорожное сообщение и перевозки будут возобновлены намного скорее, потому что необходимо, чтобы шел экспорт и импорт. А все остальное "не горит".

Вообще, я пессимистично настроен по поводу скорого возобновления авиасообщения. Полагаю, что будет хорошо, если перелеты возобновятся хотя бы к концу этого года.

Какие-то ограниченные перелеты, например, для перевозки медицинских грузов, как это происходит сейчас, естественно, будут сохраняться, но не массовые пассажирские. Пассажирские перелеты с огромной вероятностью в течение ближайших двух-трех месяцев по-прежнему будут в мире запрещены.

Будет ли Украина идти в ногу с американцами и европейцами в данном вопросе, пока не ясно. Тем более, если учесть, что украинская власть запретила вылететь на работу за рубеж даже сезонным работникам… Авиасообщение для нас не так критично, потому от него вполне можно отказаться на время.

Однако даже если европейские и другие страны постепенно начнут открывать границы и возобновлять авиасообщение, Украине не стоит торопиться и с распростертыми объятиями принимать людей из всех стран мира. Прежде всего, пока что не стоит восстанавливать сообщение со странами, где были самые масштабные вспышки коронавируса, то есть с Италией и Испанией. Можно будет думать над целесообразностью восстановления авиасообщения с теми странами, где ситуация взята под контроль и прошли пики заболеваемости.Читайте такжеДвух лет карантина Украина не выдержит

Что касается целесообразности возобновления сообщения с Китаем, то, с одной стороны, он уже взял ситуацию под контроль и поборол эту беду. Но с другой – у Китая большие проблемы из-за России: из РФ в Китай едет множество зараженных людей. Потому, возможно, с Китаем также нужно будет повременить. Для нас это не будет болезненным. Ведь Европа к нам ближе, и связей с ней у нас больше, чем с Китаем.

Однако, исходя из какой логики будет действовать наше правительство, решая возобновлять или не возобновлять полеты, увидим.

К слову, после истории с коронавирусом вряд ли изменится отношение к Китаю и китайским туристам в мире. Их будут так же охотно принимать во всюду. Это же не первая пандемия – был и "свиной грипп", и "птичий грипп", а они все были родом из Китая, из Азии. Азия всегда была источником каких-то болезней и вирусных инфекций, поскольку их распространению там способствуют несколько факторов: жара, влажность и большое скопление людей. Потому вирусы в Европу всегда шли оттуда – что чума, что другие массовые болезни. Потому коронавирус на отношение к китайским туристам не повлияет.

Тарас Загородний, политический и экономический эксперт, специально для Главреда