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Коррупция по-корейски и по-украински: почувствуйте разницу

Павел Вернивский

Советник Главы ФРУ по экономическим вопросам 

20 апреля 2020, 08:33

За 29 лет государство так и не осознало роль долгосрочных капиталовложений.

коррупция, Украина
Украинская коррупция очень отличается от коррейской

Южная Корея развивалась не потому, что там не было коррупции. Как раз наоборот. Коррупция там была.

Некоторые люди объясняют это тем, что корейцы воруют с прибыли, а не с убытков. Отчасти согласен, но хотел бы дополнить.

Корейцы научились создавать новый бизнес. И они воровали с денежных потоков, которые этот новый бизнес создавал.

Давайте не забывать, что корейцы с нуля создали металлургическое производство, автомобилестроение, судостроение, производство телевизоров, позже производство полупроводников и смартфонов.

Повторяю. Это было создано с нуля. На пустом месте. В чистом поле.

Вместо получения контроля над существующими денежными потоками, они создавали новые и с них получали выгоду. Вместо получения прибыли здесь и сейчас, они инвестировали в будущее.

Поймите правильно. Я ни в коем случае не оправдываю коррупцию. А говорю, что коррупция коррупции рознь.

В чем разница между нашей коррупцией и корейской? В том, что у нас никто никогда не пытался создать что-то новое. После распада СССР нам в наследство достались громадные активы. И желание получить контроль над этими активами как раз провоцировало коррупцию.

Читайте такжеКак Зеленский может легко победить коррупцию и сделать украинцев богатымиХуже всего, что даже здесь получив контроль над этими активами, никто не пытался создать свою глобальную цепочку ценности, как это сделали корейцы на базе Hyundai или Samsung или попробовать сделать их частью глобальных цепочек ценности. Вместо этого, самым простым и очевидным решением было вернуть старые связи, которые были сформированы ещё при СССР. А после потери российского рынка, все эта стабильность навернулась медным тазом.

Так вот. Главная проблема в том, что получив контроль над этими активами, государство не осознало, что в эти активы ранее было инвестировано десятки миллиардов долларов. Государство не осознало роль долгосрочных капиталовложений. И не понимая роль этих капиталовложений, государство не научилось инвестировать в будущее.

И вот это главная разница между нами и корейцами.

Южная Корея новости Украины Павел Вернивский коррупция
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