Краткий пересказ пресс-конференции Зеленского

Что на самом деле хотел сказать Зеленский?

Расшифровка того, что на самом деле хотел сказать наш неунывающий президент, но сдержался. Основные тезисы, жесты и позы:

Вам повезло, что я позвал вас сюда.

Я соскучился по аплодисментам публики и успеху. Уже год я не работаю в "95 квартале" - это ужасно.

У меня большие планы, но вам о них не скажу.

Чтобы ничего не менять, нужно все изменить.

Вы зря не верите в меня. Я не случайный человек в мире политики. У меня не роль политика, а историческая миссия.

Почему я так одинок, где те 73%, которые мне аплодировали в день выборов?

У меня есть только одна проблема- я не знаю, что еще хорошего я могут сделать для украинцев.

Я не помню, что обещал до выборов и что говорил на первой пресс-конференции. Какая разница, что я говорил тогда и сейчас, главное, что мы вместе еще несколько лет.

Я умею обнулять то, что делал или говорил - привыкайте. Это будет мой фирменный стиль.

Признаюсь, что присутствие Ермака меня успокаивает, а я так нуждаюсь в защите и похвале.

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Я люблю работать с теми, кого хорошо знаю, а знаю я очень мало.

Порошенко мне не друг и не враг, а так. Сразу не разберешь- плох он или хорош.

Мне уже сейчас не хватает, ни власти, ни времени. Нужно больше президентских полномочий.

Только не обижайтесь и не пугайтесь, но я могу еще очень долго быть вашим президентом, если наши желания и страхи совпадут.

Кругом враги и предатели, а друзья сразу же начинают воровать и льстить.

Не спорьте со мной и не критикуйте, я еще не все сказал и ничего не сделал хорошего или плохого.

Не трогайте моих друзей, даже если они некомпетентны, бездарны и жадны- я им верю, а не вам.

Не люблю и пугаюсь сильных независимых профессионалов, лучше молодые грантоеды-реформаторы или опытные хозяйственники-консерваторы из "конюшни олигархов". И те, и другие делают вид, что слушают меня.

Я не понимаю, что происходит вокруг меня, я не знаю будущего Украины, но я оптимист в отличии от всех вас.

До свидания, до новых встреч!