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Краткий пересказ пресс-конференции Зеленского

Виктор Небоженко

политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр"

21 мая 2020, 14:03публикуется на языке оригинала

Выступление президента Украины как психоаналитический сеанс.

зеленский
Что на самом деле хотел сказать Зеленский?

Расшифровка того, что на самом деле хотел сказать наш неунывающий президент, но сдержался. Основные тезисы, жесты и позы:

  • Вам повезло, что я позвал вас сюда.
  • Я соскучился по аплодисментам публики и успеху. Уже год я не работаю в "95 квартале" - это ужасно.
  • У меня большие планы, но вам о них не скажу.
  • Чтобы ничего не менять, нужно все изменить.
  • Вы зря не верите в меня. Я не случайный человек в мире политики. У меня не роль политика, а историческая миссия.
  • Почему я так одинок, где те 73%, которые мне аплодировали в день выборов?
  • У меня есть только одна проблема- я не знаю, что еще хорошего я могут сделать для украинцев.
  • Я не помню, что обещал до выборов и что говорил на первой пресс-конференции. Какая разница, что я говорил тогда и сейчас, главное, что мы вместе еще несколько лет.
  • Я умею обнулять то, что делал или говорил - привыкайте. Это будет мой фирменный стиль.
  • Признаюсь, что присутствие Ермака меня успокаивает, а я так нуждаюсь в защите и похвале.

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  • Я люблю работать с теми, кого хорошо знаю, а знаю я очень мало.
  • Порошенко мне не друг и не враг, а так. Сразу не разберешь- плох он или хорош.
  • Мне уже сейчас не хватает, ни власти, ни времени. Нужно больше президентских полномочий.
  • Только не обижайтесь и не пугайтесь, но я могу еще очень долго быть вашим президентом, если наши желания и страхи совпадут.
  • Кругом враги и предатели, а друзья сразу же начинают воровать и льстить.
  • Не спорьте со мной и не критикуйте, я еще не все сказал и ничего не сделал хорошего или плохого.
  • Не трогайте моих друзей, даже если они некомпетентны, бездарны и жадны- я им верю, а не вам.
  • Не люблю и пугаюсь сильных независимых профессионалов, лучше молодые грантоеды-реформаторы или опытные хозяйственники-консерваторы из "конюшни олигархов". И те, и другие делают вид, что слушают меня.
  • Я не понимаю, что происходит вокруг меня, я не знаю будущего Украины, но я оптимист в отличии от всех вас.

До свидания, до новых встреч!

Виктор Небоженко Владимир Зеленский
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