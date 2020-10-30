Кредит патриотичного гетмана Порошенко выплатят сами украинцы

Порошенко хватило денег на выборы, но не хватило на кредит/ Reuters

До президента Зеленского и его ОП уже дошло, что Петр Порошенко — это не просто бывший вождь, это непримиримый враг, который будет их мочить при каждом удобном случае. Но ПАПа прикрывают Штаты и ЕС — мол, не допустим политических преследований.

А тут наш Минфин, оказывается, выплатил 285 млн грн госгарантий по долгам такого замечательного заводика как "Кузня на Рыбальском". Ну, того, который раньше на 70% принадлежал ПАПу и клепал для фронта в степях Донбасса боевые катера, а также уникальные суда-разведчики, перекрашенные из рыболовецких траулеров.

И по этому поводу немедленно возникают вопросы, я бы даже сказал, направления следствия:

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2. Как так вышло, что кредит, взятый "Кузней на Рыбальском", не был возвращен, а расплачиваться за художества завода сывочолого крыголама теперь приходится всем налогоплательщикам Украины?

3. Куда делись взятые деньги, и как наше правительство намерено их получать с неплательщика — на многомиллионнные избирательные кампании средств у Петра Алексеевича почему-то хватает?

И вообще, невозвращенный кредит на оборонку, за который теперь расплачивается бюджет Украины — это очень показательная история про патриотичного гетмана, который на свои кровные средства возродил украинские армию и флот. И что характерно — ноль политики, чистое жульничество, никакая Европа не подкопается.