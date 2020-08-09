Кредитом от ЕС Украина ввязалась в очередную кабалу

Евросоюз выдыинул Украине список требований для получения второй части транша в 1,2 миллиарда евро / avto-polis.kiev.ua

Условия, которые Украине выдвинули в Евросоюзе для получения очередного кредита в 1,2 миллиарда евро – кабальные, унизительные и, по сути, колониальные. В целом, так часто происходит с финансовой "помощью" от западных стран, когда значительная ее часть уходит на консультационные услуги западных советников и тем самым превращает ее в инструмент внешнего управления.

Сейчас Европа выдала Украине только половину от всей суммы, 600 миллионов евро, в обмен на последующие реформы – судебную, налоговую, таможенную и реформу госзакупок лекарств. И, чтобы получить остальные деньги, эти реформы еще предстоит одобрить Верховной Раде. Но так как такие условия от ЕС в обществе крайне непопулярны, то, наверняка, даже в президентской фракции (особенно, среди мажоритарщиков, которые курируют выборы на местах) это создаст серьезные проблемы с коммуникацией.

Чего только стоит пункт о зарплатах членов наблюдательных советов, согласно которому мы фактически должны будем за свой счет содержать соглядатаев. Например, тот же глава Нафтогаза Андрей Коболев, чью заоблачную зарплату тоже могут вернуть по новым условиям ЕС, уже давно для общества стал реинкарнацией мальчиша-плохиша – о его любви к маме, который он переводит свои премии, знают даже бабушки у подъезда и это очень мощный раздражитель для избирателей. На фоне выборов, если какие-то моменты выглядят абстрактно, то зарплаты в 300-400 тысяч гривен люди примеряют на свой быт и такие цифры разрывают сознание.

Читайте такжеМиллиардный транш от ЕС: что теперь требуют от Украины и как Киев будет отдавать кредитНо других вариантов, кроме как влезать в очередные кредиты, у нас нет, так как деньги, особенно накануне выборов, Украине нужны.Тем более, что у нас сложилась критическая финансовая ситуация – к октябрю-ноябрю мы осознаем размеры дыры в бюджете, так как именно тогда во всей красе проявятся последствия коронавируса. Но условия, на которых нам их дают - это тот случай, когда лекарство может оказаться хуже самой болезни. Потому не исключаю, что в дальнейшем возможна корректировка этих условий, так как дефолт Украины Западу тоже не нужен.

Но если все эти условия удастся протащить через парламент, это может привести к обрушению рейтингов поддержки власти. И больше всего это будет бить по электоральному ядру Зеленского, который в начале своей каденции осуждал драконовские требования кредиторов, а теперь, под давлением обстоятельств, и сам вынужден на них соглашаться. На Банковой это тоже прекрасно понимают, так как просто взять и выполнять абсолютно все условия будет сродни политическому самоубийству.

Потому, учитывая грозящий осенью политический кризис, власть может пойти на запасной план - все последствия от кредитной кабалы могут повесить на премьера Шмыгаля, который их подписал, сделать из него козла отпущения и отправить его в отставку. Но рассчитывать на то, что он, как промокашка, впитает в себя весь негатив, власти особо не стоит.

Андрей Золотарев, политолог, директор аналитического центра "Третий сектор", специально для Главреда