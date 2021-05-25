Кризис похлеще пандемии: чем грозят авиасанкции Евросоюза против Беларуси

Рейс Ryanair экстренно посадили в Минске / Reuters

Ситуация с задержанием Протасевича в Минске очень странная. Во-первых, непонятно, как Ryanair дал доступ к DCS – системе, где регистрируют пассажиров рейса в авиакомпании и аэропорту.

Потому что Ryanair – жлобы из жлобов. Чтобы получить доступ к их базам данных, неизвестно какую лезгинку нужно исполнять. Там явно был очень высокий уровень проникновения спецслужб – чтобы проверить, действительно ли он на борту, какое место он получил и т.д. Эта система – строго конфиденциальна и в ней несколько уровней кодирования.

Второй момент - лоукостеры экономят на всем. Тот же Ryanair собирался сделать платными туалеты на борту самолета. И тут их просят диспетчеры приземлиться в Минске. Вместо этого они бы нашли сто причин – например, о том, что у них какая-то неполадка на борту и они летят в Вильнюс. "Взлет-посадка" - это для них уже большие расходы, а уж тем более – разворот самолета в воздухе. Для стандартного борта оборот судна с уборкой самолета и подготовкой к следующему рейсу занимает полтора-два часа. У "Райана" борты вообще летают каждые 40 минут. Поэтому то, что произошло в Беларуси – случай из ряда вон. Потому что заставить такую авиакомпанию сделать промежуточную посадку ради одного пассажира в нормальных условиях нереально.

К слову, тот же МИГ-29 – это еще одна отдельная история. Поднять его в воздух – очень дорогая штука. Расход топлива у него - минимум 2 тонны горючего. Вряд ли Протасевич был настолько ценен для властей Беларуси, чтобы ради него поднимать борт.

Читайте такжеКак Лукашенко накажут за дерзкое задержание блогера ПротасевичаЧто будет дальше? После обращения ряда стран, ИКАО может дать рекомендации Евроконтролю – диспетчерам, которые обеспечивают полеты в Европе об объявлении бесполетной зоны над Беларусью.

Но сложность тут в том, что им уже и так приходится облетать Украину, так как ИКАО ранее запретила полеты над Донбассом и Крымом. Через Беларусь идет один из основных коридоров на Транссиб – через Россию в Азию. И если закроют Беларусь, то авиакомпаниям придется облетать через Прибалтику и Балтийское море.

Но в данном случае этот маршрут облета будет зависеть от РФ – например, она может запретить у себя полеты европейским компаниям в знак солидарности с Беларусью. Тем более, что в 2014 году она так уже делала – в 2014 году российская авиакомпания Добролет одна из первых запустила полеты в Крым. После того, как Украина попыталась наложить санкции на российские авиакомпании, после закрытых переговоров эту авиакомпанию закрыли.

Летный час состоит из нескольких составляющих – лизинга самолета, который в 90% случаев предоставляет западная компания, зарплата экипажа, где также нужны международные сертификаты, а также международные техническое сопровождение и страховка. Если бы Россия закрыла бы Транссиб, то убытки для западных авиакомпаний от этого составили бы 500 миллионов долларов в год, от чего пострадали бы все. И если эту же схему сейчас попытаются провернуть с Беларусью, то может грянуть глобальный кризис авиарынка с масштабами похлеще, чем от пандемии коронавируса.

Вячеслав Коновалов, эксперт общественной кампании "Евро-патруль", специально для Главреда