Кто бы не пришел на место Лукашенко, он будет марионеткой

Итогом протестов в Беларуси не станет приход пробелорусского президента / Reuters

Сторонники белорусской стабильности с некоторой усмешкой задают вопрос в адрес их оппозиции - а где ваша программа? И ее отсутствие воспринимается как слабость.

Проблема заключается в том, что у белорусской оппозиции

а) не может быть программы;

б) она (программа) никакого отношения к собственно оппозиции не имеет.

Дело здесь в том, что, во-первых, чтобы появилась программа, альтернативная той, которую реализует власть, нужна структурированная оппозиция. В Белоруссии ее нет. По той же причине, по которой ее нет и в России. Ее тщательно зачистили, а любой росток, который пробивается через асфальт, косят и закатывают катком. Причина очевидна - безальтернативность курса заложена в саму систему власти и управления. Пресловутая стабильность подразумевает полное отсутствие любых оппонентов.

Уже поэтому крах любого подобного режима всегда приводит к вакууму. Идейному в первую очередь. А тут начинаются причинно-следственные цепочки: нет идеологической базы - нет проекта будущего - нет программ и планов. В итоге - рефлексивное управление по разгребанию текущих проблем, благо любой рухнувший режим оставляет их после себя немеряно.

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Второй момент, который тоже нужно понимать в свете приближающегося обвала нынешней белорусской власти (в России системно все будет происходить ровно так же, хотя в силу существенно иных размеров и неоднородности территории и населения локальные события будут происходить во многом и даже зачастую иначе, чем то, что мы видим прямо сегодня). Так вот, второй момент - белорусская оппозиция даже теоретически не может претендовать на звание национальной. Она только сейчас начнет структурироваться и формироваться. А в обстановке рухнувшей национальной власти любая белорусская оппозиция будет ориентирована на один из внешних источников силы и ресурсов. То есть - любой, кто придет к власти в Белоруссии после Лукашенко, объективно будет коллаборационистом. Про-европейским, про-пекинским или про-кремлевским, неважно. Важно, что не про-белорусским.

А у коллаборациониста нет и не может быть своей программы. Он - проводник чужой. Поэтому после краха режима Лукашенко (а скорее всего, параллельно с ним) произойдет короткая (или затяжная) схватка под ковром между внешними игроками, по итогам которой белорусам предъявят их нового спасителя. А уж он-то и будет выполнять ту программу, которую ему напишет победитель этой подковерной схватки.

Именно поэтому у сегодняшней белорусской оппозиции нет и не может быть программы. И вот эту часть в России должны отсматривать весьма внимательно, так как сугубо системно Россия после катастрофы режима Путина будет проходить точно через такой же сюжет. Своей оппозиции у нее нет, и по той же причине - ее банально истребляют. А раз так - то все то, что вылезет на поверхность "после Путина" будет примерно такого же качества и уровня. Пророссийских там не будет в принципе. Как явления. На первом этапе, а скорее всего, и на втором - точно.