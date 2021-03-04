УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Легализация порно как драйвер реформ в Украине

Юрий Романенко

Руководитель политических программ Украинского института будущего

4 марта 2021, 08:43

Украине надо легализировать то, что будет волновать людей во все времена.

Некоторые депутаты не стесняются лапать себя прямо в сессионном зале

Интересно, сколько у нас полиция будет заниматься фигней и гоняться за гражданами, которые зарабатывают деньги, показывая сиськи и прочие жаркие части тела?

Взять к примеру 27-летнюю львовянку, которой шьют дело за то, что она на закрытом (!) телеграм канале за деньги показывала свои принады. Кому это мешало? Группе оперов, которая год проводила оперативную работу? Кто пострадал от ее деятельности? У нас разве уже мало сепаров или бандитов? Или у нас государство такое умелое в создании рабочих мест? Или мы живем не в 21 веке, когда любой может зайти на Pornhub в формате 24 на 7?

Ну это же абсурд! Мировой рынок порно - это 100 млрд долларов в год. И Украина давно могла бы откусить от этого пирога вкусный кусочек, если бы мы перестали играть в ханжей. Надо легализировать то, что есть и будет волновать людей во все времена. Ведь это вопрос свободы использовать свое тело, так как считаешь нужным, не нарушая права других людей, конечно.

Читайте такжеПорно по-украински, или Как народ смачно вздрючил старую элитуВсе же прекрасно знают, что правоохранительные органы просто доят и разводят на деньги людей за то, что они используют свое тело, как хотят. Нужно декриминализировать этот бред. Внесите законопроект и пусть Верховная Рада уберет этот позор. Уж по этому поводу я точно уверен, что никто из олигархов, ни даже, прости Господи, ОПЗЖ против не будут. Тем более, что у нас народные депутаты не стесняются лапать свои причиндалы прямо в сессионном зале. Чего стесняться то? Давайте облегчим жизнь, хотя бы депутатам. Пусть смотрят свой, национальный качественный контент. Глядишь, и взбодрятся на подвиги в других сферах отечественной экономики. Работы ж непочатый край.

порно Pornhub Юрий Романенко
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Что происходит с рейтингом Владимира ЗеленскогоЧто происходит с рейтингом Владимира Зеленского Аннексия Крыма вскрыла всю бездарность ПутинаАннексия Крыма вскрыла всю бездарность Путина Зеленский погорячился воевать сразу на нескольких фронтахЗеленский погорячился воевать сразу на нескольких фронтах Из-за СП-2 Россию заставят еще и ремонтировать украинскую ГТСИз-за СП-2 Россию заставят еще и ремонтировать украинскую ГТС Две проблемы ЗеленскогоДве проблемы Зеленского
Следующий материал

Последние новости

09:24
Появилась реакция главы МИД Словакии на шутку премьера о Закарпатье
09:18
Почему санкции против Медведчука подняли рейтинг Зеленскому - социолог Видео
09:11
Гороскоп на 4 марта для всех: другая работа и опасные материалы Видео
09:10
Соцсеть без цензуры: в чем феномен Сlubhouse
08:53
Шмыгаль рассказал о новой цене на газ в следующем отопительном сезоне Видео
Реклама
08:43
Легализация порно как драйвер реформ в Украине мнение
08:34
Эксперт объяснил, зачем Зеленскому бить по Медведчуку и Порошенко Видео
08:22
В Украине резко подскочило число больных COVID-19 Видео
07:44
Еврейская Пасха или Песах 2021: что и когда празднуют иудеи Видео
07:36
Врач пояснил, какое время лучше для человека – зимнее или летнее Видео
07:13
Как "снять" пигментные пятна домашними средствами Видео
07:00
Кравчук рассказал, как в ВСУ будут реагировать на обстрелы на Донбассе Видео
06:54
Санкции против России: кому на самом деле будет больно мнение
06:36
Маск прокомментировал испытания со взрывом корабля Starship Видео
06:33
Платежки за отопление в Украине завышены в 4 раза - эксперт
06:02
В моду на 2021 год вернулись купальники с потрясающими ретро принтами Фото
05:28
Ученые назвали сроки и причину апокалипсиса
05:15
Генерал СБУ указал на военную угрозу Украине из-за ситуации в Беларуси Видео
05:03
Одному знаку восточного гороскопа светит невероятный фарт – астролог Видео
04:34
Эксперт объяснил роль Медведчука и раскрыл сценарий России по Донбассу Видео
Реклама
03:50
В моду входит удлиненная челка на бок с эффектом омоложения Видео
03:19
ВСУ предупредили об опасности военных учений РФ и боевиков на Донбассе Видео
02:12
Первая леди Украины появилась на публике в элегантном образе
00:52
От каких привычек нужно избавиться ради хорошего сна Видео
00:51
Дневная сонливость может быть признаком редкой болезни Видео
00:19
Перевод часов на летнее время 2021: Украина меняет правила Видео
00:06
Британский штамм коронавируса добрался до Украины Видео
03 марта, среда
23:19
В Украине резко поменяется погода и ударит мороз Видео
23:12
Диетолог назвала главные правила потребления сала Видео
23:04
Корабль Маска для полета на Марс с треском провалил испытания Видео
22:53
Разумков назвал причину провального старта вакцинации от коронавируса Видео
22:40
Россияне "обалдели" от цен на продукты в аннексированном Крыму
22:07
Шмыгаль откровенно высказался об отставке Авакова
21:49
Какие продукты красят зубы в желтый цвет: топ-12 Видео
21:47
Шахтер выбила из Кубка Украины команда Агробизнес
21:46
В ТКГ раскрыли планы России о военных действиях на Донбассе Видео
21:35
Иммунолог пояснила, стоит ли делать прививку тем, кто переболел коронавирусом
21:28
Как усилить здоровье за одну минуту: 26 новых лайфхаков Видео
21:22
У каждого третьего это есть: новое исследование связало обычное недомогание с раком Видео
21:15
Порошенко объяснил, почему Медведчук стал посредником между Украиной и РФ Видео
Реклама
21:14
Почему выпадают волосы и что делать в домашних условиях Видео
21:03
Врачи назвали 11 лучших способов остановить простуду еще до ее начала Видео
21:00
Украинский ведущий попал в неприятности из-за ставок на боях без правил
20:58
Подсчитано, сколько украинцев "выстроилось" в очередь за прививкой от COVID-19 Видео
20:35
Байден продлил санкции против России из-за Украины Видео
20:33
Electronic Arts отложила новую часть серии Need for Speed Видео
20:30
Генерал указал на главную угрозу действий сепаратистов на Донбассе
20:29
В Украине выдвинули условие премьеру Словакии за слова о Закарпатье Видео
20:03
В Одессе вспыхнул скандал из-за языка: украинский назвали "говяжьим" Видео
20:03
Смерть и бесплодие: в Минздраве развеяли мифы о вакцинах от COVID-19 Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять