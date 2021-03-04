Легализация порно как драйвер реформ в Украине

Некоторые депутаты не стесняются лапать себя прямо в сессионном зале

Интересно, сколько у нас полиция будет заниматься фигней и гоняться за гражданами, которые зарабатывают деньги, показывая сиськи и прочие жаркие части тела?

Взять к примеру 27-летнюю львовянку, которой шьют дело за то, что она на закрытом (!) телеграм канале за деньги показывала свои принады. Кому это мешало? Группе оперов, которая год проводила оперативную работу? Кто пострадал от ее деятельности? У нас разве уже мало сепаров или бандитов? Или у нас государство такое умелое в создании рабочих мест? Или мы живем не в 21 веке, когда любой может зайти на Pornhub в формате 24 на 7?

Ну это же абсурд! Мировой рынок порно - это 100 млрд долларов в год. И Украина давно могла бы откусить от этого пирога вкусный кусочек, если бы мы перестали играть в ханжей. Надо легализировать то, что есть и будет волновать людей во все времена. Ведь это вопрос свободы использовать свое тело, так как считаешь нужным, не нарушая права других людей, конечно.

Читайте такжеПорно по-украински, или Как народ смачно вздрючил старую элитуВсе же прекрасно знают, что правоохранительные органы просто доят и разводят на деньги людей за то, что они используют свое тело, как хотят. Нужно декриминализировать этот бред. Внесите законопроект и пусть Верховная Рада уберет этот позор. Уж по этому поводу я точно уверен, что никто из олигархов, ни даже, прости Господи, ОПЗЖ против не будут. Тем более, что у нас народные депутаты не стесняются лапать свои причиндалы прямо в сессионном зале. Чего стесняться то? Давайте облегчим жизнь, хотя бы депутатам. Пусть смотрят свой, национальный качественный контент. Глядишь, и взбодрятся на подвиги в других сферах отечественной экономики. Работы ж непочатый край.