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Литовская труппа завершает гастроли в Украине: почему ушел Абромавичус

Петр Олещук

политолог, преподаватель КНУ имени Тараса Шевченко

11 сентября 2020, 08:45

Вряд ли кто-то вспомнит о каких-то прорывах от "гастролирующих реформаторов".

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Абромавичус собрался в отставку

В СМИ появилась информация об отставке Айвараса Абромавичуса с поста гендиректора Укроборонпрома. В общем, сам Абромавичус еще в августе заявлял, что планирует уйти, поскольку приходил буквально на "несколько месяцев". Ну и "не надо искать здесь политику", хотя ее, конечно, искать будут и будут находить.

Хотя событие это, на самом деле, знаковое. Речь о "закрытии" популярной у нас на определенном этапе темы с "варягами", которые должны приплыть и провести у нас реформы, нанеся точечные удары по коррупции.

В свое время эта идея выглядела привлекательной. Ну и каких только реформаторов мы не увидели за это время. Дольше всех (в несколько заходов) гастролировала грузинская труппа. В связи со склонностью ее директора к зрелищу, она запомнилась больше всего.

Читайте такжеКонвульсии Укроборонпрома: есть ли шанс его спастиНо в целом вряд ли кто-то вспомнит о каких-то прорывах от "гастролирующих реформаторов". Собственно, ничего особо удивительного в этом нет. Те, кто ехали в Украину, не имея особых с ней связей, беспокоились о решения своих собственных тактических задач, а не о каких-то "реформах" в Украине. Поэтому и получали мы или "политэмигрантов" вроде Саакашвили или Новака, или авантюристов вроде Бальчуна. Пришли, что-то наделали, ушли. В то же время, сказать, что что-то они особо коррупционное "сломали" тоже не приходится.

По крайней мере, критики в отношении тех сфер, которые возглавляли варяги, звучит не меньше. Конечно, у них есть стандартное оправдание: коррупционная система оказалась сильнее. Но мы это, собственно, и без них знали.

Похоже, Абромавичус все же закрывает этот гештальт. По крайней мере, идей массового привлечения варягов уже никто в нашей политике не озвучивает. Да и о достижениях самого Абромавичуса в последнее время что-то не слышно. В отличие от других "варягов", он старательно избегал политического контекста и соответствующих заявлений, стараясь быть максимально незаметным для широкой общественности. Видимо, потому и продержался дольше всех.

Читайте такжеПочему Укроборонпром нуждается в безотлагательной реформеПравда, в случае "Укроборонпрома" не привлекать внимание достаточно трудно. В конце концов, есть показатели работы, и здесь как-то все не очень хорошо. Количество техники, переданной заказчикам в 2020 году, значительно меньше, чем в прошлом. Показатели экспорта просели втрое. Конечно, можно говорить о мировом кризисе, однако кризис не помешал увеличить втрое обязательные взносы на содержание команды реформаторов.

Сейчас все это будет более активно обсуждаться, поэтому выгодно с тактической точки зрения пойти сейчас, чтобы опередить дальнейшее негативное развитие событий. Ну и, самое главное, оставить "дорогую команду" из аж 11 заместителей директора, среди которых и фигурант недавнего "пакистанского скандала" Морозов.

Как же обыденно завершается история о "варягах", которые должны были принести нам реформы, но так быстро интегрировались в политический ландшафт, что скоро стали его привычным элементом, похожим на всех других. Вряд ли эту тему кто-то будет сейчас продвигать в политическом дискурсе. Слишком уж она "затерта".

Айварас Абромавичус Петр Олещук Укроборонпром
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