Локдаун, если он будет введен, доконает Украину

Жесткий карантин похоронит в Украине малый и средний бизнес / Фото Reuters

Еще в марте стало понятно, что Украину не пронесет с короной. И нас не пронесло. Но "не проносит" нас, как всегда, по максимуму.

Нас не пронесло с ипотечным кризисом, и если весь мир восстановился за год, мы до сих пор, через 12 лет, не вышли на докризисный уровень. Так нас и не проносит с короной. Все растет по экспоненте, система здравоохранения не готова, тестов на всех не хватает, масочный режим не контролируется и не выполняется. Ну, короче, нас опять накрывает "как положено".

Локдаун уже не нужен. Он ничего не изменит, кроме как окончательно доконает малый и средний бизнес. Сегодня малому бизнесу некуда деваться.

Нам уже не достаточно ему не мешать, хотя это у нас никогда не получалось.

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Сегодня ему экстренно нужна помощь! А помочь есть чем.

Что можно и нужно делать:

прекратить спекуляции по поводу локдауна, каждый должен решить сам, ему закрывать свою маленькую кафешку или нет;

убрать налоговую нагрузку с маленьких предприятий - им и так нечем платить налоги;

найти средства, пусть даже через секвестр, на предоставление арендных и процентных каникул для малого и среднего бизнеса;

начать делать госзакупки, при прочих равных, у малого и среднего бизнеса, и помогать им с оформлением заявок на участие в торгах, где покупателями являются распорядители госбюджетов всех уровней;

включить их бизнес-помещения в перечень получателей коммунальных субсидий;

продотировать рекламные инструменты для бизнеса в региональных и центральных СМИ (тут, кстати, при правильном подходе и денег особо не нужно - пустые рекламные площади и свободные/дешевые слоты на ТВ есть всегда);

в конце концов, всем нам покупать больше и чаще у "малышей", а не в Макдональдсе (ничего против не имею, но картошку-фри делают не только они).

Загнется малый бизнес - загнется страна, и даже не столько экономически, сколько ментально - каждая неудача отсекает большое количество тех, кто не хочет, обжёгшись, пробовать снова, и мы рискуем получить огромное количество тех, кто поставит крест на желании делать тут бизнес и, в конечном счете, придет за пособием или просто уедет.

Сейчас или никогда!