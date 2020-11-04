Локдаун в Украине уничтожит остатки малого и среднего бизнеса

Наш локдаун - это карго-культ в надежде на чудо / УНИАН

По поводу потенциального локдауна в Украине. Выскажу исключительно личное мнение.

Я против локдауна в текущей ситуации. Да, мы уверенными темпами прём к 10000 заболевших в день. И будет 20000. Потому что для уменьшения количества заболеваний государству нужен план, состоящий из умных шагов, основанный на мировых практиках и накопленном опыте. И ещё нужны четкие шаги взаимодействия с бизнесом.

То есть в нормальной стране, где государство выполняет свои функции - локальный смарт-локдаун по возрастам населения, районам и социальным группам может быть эффективен. А у нас - нет. Почему? Потому что скорее всего он у нас будет не смарт. Он у нас будет дамб. Слон в посудной лавке.

И ещё потому, что у нас напрочь отсутствует культура взаимодействия между государством и бизнесом - несмотря на перманентный экономический шторм, коррупцию, многолетнюю войну и весенний карантин. В тяжёлые времена наше государство ни разу не нашло силы отвернуться от зеркала и повернуться к бизнесу лицом, а не жопой. Подумать о тех, кто его кормит, платя налоги.

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Многие всю весну, лето и часть осени закрывали финансовые дырки, нанесённые первой волной, а теперь будут вынуждены в очередной раз поставить на паузу свои бизнесы, и всё это - без единого шага поддержки со стороны государства.

Наш локдаун это карго-культ - туземное толкование смыслов по созданию аэропорта и самолетов из бамбука, в надежде на то, что с неба полетят контейнеры с бусами и едой. В реальности же его введение ударит по бизнесам острее и больнее, потому что теперь многие предприниматели понимают, что им никто не поможет.

Главное. Я в большом сомнении, что массовый истерический локдаун практически поможет остановить рост заболеваний. Особенно с тем социальным нигилизмом, которым пропитано наше общество. Чиновникам давно пора включать мозги и показывать свою эффективность. Внедрять реальное уменьшение налоговых нагрузок, особенно в фонд оплаты труда. Кредитовать по льготным ставкам. Дотировать социальные нон-профит проекты. И многое другое. А пока что, всеми своими "грандиозными" мерами по поддержке, государство пытается подогреть океан, поливая его горячей водой из чайника. И на этот раз, для многих бизнесов это может быть не локдаун, а нокдаун.