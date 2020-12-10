Новым локдауном Кабмин просто прикрывает себе задницу

Локдаун в Украине введут сразу после праздников/ Фото Reuters

Локдаун в Украине таки будет. Власть заявила о введении жёсткого карантина с 8 января.

Я так понимаю, логика в том, чтобы дать народу отпраздновать праздники и не мотать нервы. Это фантастика, конечно. Дать публике отфестивалить, как ей нравится с 25-го по 8-е, а потом закрыть магазины, ТРЦ, рестораны, сферу развлечений и прочее. Гуляем как в последний раз, и грохнем бизнес.

С точки зрения здравого смысла, этот жёсткий карантин будет до той же жопы, что и карантин выходного дня. Придётся потом делать втрое меньше государственных тестов, чтобы и так несчастную статистику под "победу над ковидом" подвести. А денег на частные тесты у народа и так не будет.

Читайте такжеЛокдаун по-украински: все, чего вы боитесь, обязательно произойдетПонятно, что основному электорату праздники важнее бизнеса и дохода. Пережитки родоплеменного строя преодолеть не сумели по сей день. Но к февралю электорат может сильно удивиться, когда оливье закончится.

Зато героический Кабмин формально прикроет себе задницу. В этом вижу главный и, в сущности, единственный смысл этого мероприятия.