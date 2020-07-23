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Почему луцкий теракт не был постановкой

Любая постановка не растягивается на длительный период.

Александр Кочетков

политический аналитик

23 июля 2020, 06:52
автобус, луцк, захват
Захват автобуса в Луцке не похож на постановку / vl.npu.gov.ua

Ну вот как объяснить упрямым недалеким людям, считающих себя специалистами во всем, а со спецслужбами сталкивающими только в телесериалах, что есть определенные правила? И реальный теракт строится по одним, а постановочный — по другим.

Когда я говоря, что постановки не длятся долго, я ведь не от фонаря это утверждаю. Потому что при постановке всегда есть шанс, что она будет разоблачена — сразу или со временем. Поэтому организаторы постановок "под теракт" всегда стремятся избежать слишком больших последствий, чтобы потом за них не отвечать. А это можно сделать, только строго выполняя спланированный сценарий постановки.

И как раз затягивание времени не позволяет удерживать этот сценарий: "террорист" устанет и пальнет куда-то не туда, кому-то из пассажиров станет плохо, и он начнет умирать, от безнадеги в автобусе объявится герой, который полезет на вооруженного террориста, и тот его пристрелит.

И так далее. Вот зачем эти эксцессы постановщикам, вдруг все потом вылезет наружу?

Читайте такжеГлавный вывод из луцкого терактаНо главное: цель постановки — продемонстрировать высшему руководству, президенту Зеленскому, в данном случае, что силовики наготове, бдят и враг не пройдет. Поэтому постановку надо проводить быстро: террорист объявился, силовики разработали план и четко и стремительно обезвредили вражину. А не тянуть, пока от жары и обезвоживания кто-то из заложников не окочурится — это ведь перечеркнет смысл постановки.

Впрочем, невменяемых недалеких дилетантов ни в чем убедить невозможно. И они будут упрямо кричать о "постановке", даже если на кровавые клочки разнесет кого-то из их близких. Их право.

Новости Луцка теракт Максим Плохой Александр Кочетков
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