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Лукашенковский театр абсурда: как задержание Колесниковой повлияет на протесты

Юрий Свирко

журналист, белорусский политический эксперт

10 сентября 2020, 08:33публикуется на языке оригинала

Рубикон перейден, и Лукашенко не сможет удержаться на должности весь тот срок, который он себе нарисовал.

Есть большие опасения, что Мария Колесникова исчезнет, как уже не раз исчезали оппоненты Лукашенко

Сам факт того, что Марию Колесникову выкрали и пытались выдворить в Украину, может лишь усилить протесты в Беларуси, но никак не ослабить их.

Лукашенко пытается сделать все, чтобы подавить протесты в Беларуси, в частности, депортирует всех, кого может, особенно – членов Координационного совета, среди которых была и Колесникова. Впрочем, сам этот Координационный совет признает, что не управляет протестом и не координирует его.

Белорусские протесты уже вышли из-под контроля Лукашенко, оппозиции и многих других игроков Беларуси. Протестует народ. Люди возмущены не тем, что на должность президента не приведена Светлана Тихановская или что выдворена Мария Колесникова. Это – мелочи. Протест – против Лукашенко. И именно потому главный лозунг этого движения – "Уходи!" или "Сыходзь!" по-белорусски.

Лукашенко же пытается действовать привычными для него старыми методами: запугивать, арестовывать и подавлять. Но Рубикон уже перейден, и все эти меры ему не помогут: Лукашенко не сможет удержаться на должности весь тот срок, который он себе нарисовал, то есть пять лет.

Возможно, если бы белорусы действовали иначе, его конец был бы ускорен. Однако белорусы – очень толерантная нация, даже массовых протестов в Беларуси не было более 25 лет. Но ситуация развивается, и режиму Лукашенко уже не удастся подавить протест.

Хотя Мария Колесникова и не была на каждом митинге среди людей, но она является одной из тройки, кто принципиально остался в Беларуси. Она заявляла, что ни при каких обстоятельствах не покинет территорию страны. И то, что при попытке ее выдворения из Беларуси в Украину она порвала свой паспорт, вполне укладывается в эту логику. Но, несмотря на это, не Колесникова является лидером революции, даже не Светлана Тихановская. Лидером белорусских протестов является народ.

Читайте такжеЛукашенко скоро ответит за то, что обломал ПутинаЛукашенко сейчас пытается убедить всех, что эти протесты координируют из-за границы. Это так и есть в том смысле, что он закрыл все СМИ или лишил людей доступа к ним, потому революция, по сути, происходит в Telegram. А поскольку Telegram-канали нельзя вести на территории Беларуси, наиболее популярним стал канал NEXTA из Польши. Потому в какой-то степени можно сказать, что протестное движение координируется из Польши, но это делают не поляки, не мифические натовцы или американцы Майк и Ник. Протест координируют все те белорусы, которых раньше сам же Лукашенко вытеснил за рубеж!

При этом нельзя скоординировать из Польши 400-тысячную демонстрацию в Минске. Люди выходят на протест не потому, что им заплатили или их скоординировали через сеть. Белорусы массово выходят на улицы из-за того, что Лукашенко довел их до грани, и народ его больше не хочет.

Что дальше может ждать Марию Колесникову? Есть большие опасения, что она исчезнет, как уже не раз исчезали оппоненты Лукашенко.

Колесникову выкрали в центре города – на улице Ленина, вблизи министерства иностранных дел. И потом о ней не было никакой информации. Теперь официально говорят, что Марию Колесникову задержали. Как отметил ее соратник из Координационного совета Максим Знак, заявление о задержании Колесниковой – это хороший знак, потому что теперь Лукашенко лично ответственный за ее судьбу.

Правда, не знаю, что Колесниковой можуть инкриминировать. Лукашенко заявляет, что она хотела бежать к сестре в Украину. Но это не является преступлением. Даже за то, что она порвала паспорт, предусмотрена только административная ответственность. Но ведь и муж Светланы Тихановской был задержан еще во время сбора подписей в Беларуси якобы за какую-то "провокацию". И его до сих пор держат в тюрьме просто так, ни за что. Так же могут что-то "нарисовать" и Марии Колесниковой: что она хотела незаконно пересечь границу, что она организовала кукую-то контрабанду, что она пыталась в Украину перевезти наркотики – что угодно. Ничего нельзя исключать.

Все чаще складывается впечатление, что либо сам Лукашенко хочет довести ситуацию до абсурда, либо люди, которые ему подчиняются, но недовольны его действиями, делают все, чтобы народ окончательно его свергнул. Иначе все то, что сейчас происходит в Беларуси, объяснить невозможно. Это просто театр абсурда: непонятные действия, странные заявления… Да и люди в форме делают все, чтобы белорусский народ понял, что дальше так продолжаться не может.

Безусловно, сначала у Лукашенко была истерика, но теперь он собрался. На одном из первых митингов он кричал, что только он способен защитить Беларусь от агрессивного блока НАТО. Лукашенко продолжает эту риторику, но он сосредоточился на репрессивных действиях внутри страны. При этом, как известно, Лукашенко опирается на поддержку Путина, который пообещал ему отряд силовиков. Но и это не даст желаемого для него результата, потому что белорусы не станут приветствовать российских оккупантов на своей земле и благодарить их за то, что пришли и поддержали Лукашенко, которого они пытаются свергнуть. Так что и этот фактор может поднять новую волну протестов.

Очевидно, Лукашенко рассчитывает на то, что протест выдохнется, что белорусы устанут ходить по улицам, а там – осень, зима… И Координационный совет действительно должен задуматься, что делать дальше. Потому что митинги и демонстрации, как и требование отставки Лукашенко – это все хорошо. Но белорусскому протесту нужно думать о каких-то новых формах, в том числе, как пересчитать голоса, а не бюллетени, как доказать, что Лукашенко сфальсифицировал выбори.

Юрий Свирко, журналист, белорусский политический эксперт, специально для Главреда

Юрий Свирко протесты в Беларуси Александр Лукашенко Мария Колесникова
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