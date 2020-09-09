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Лукашенко готовится соскочить с поезда, летящего под откос

Эль Мюрид

военный эксперт, блогер

9 сентября 2020, 10:24

Кремль окружает Россию санитарным кордоном, реализуя концепцию осажденной крепости.

Лукашенко собирается прихватить с собой багаж

Несмотря на то, что дата приезда Александра Лукашенко в Москву еще не объявлена, называют дату 14 сентября, как возможный день его приезда.

Менее чем за год позиции Лукашенко в торге вокруг сдачи суверенитета Беларуси ослабли настолько, что теперь вопрос об аннексии практически не стоит, более интересно - в какой форме произойдет захват еще одной территории. Формально, конечно, речь пойдет о союзном государстве, но фактически выглядеть это может так же, как подобное происходило со всеми остальными территориями, где управляют колониями назначенные из Москвы управленцы, а местные кадры будут лишь символизировать туземный колорит и обычаи.

Кремль окружает Россию санитарным кордоном, реализуя концепцию осажденной крепости. В чем прелесть таких кордонов, так это в том, что развивать их совершенно не требуется, их задача - выполнять роль выжженной земли. Чем больше разрушений в таком "предполье" - тем лучше. Судьба живущих там людей, конечно же, кремлевских совершенно не беспокоит. Они - просто элемент пейзажа, ресурс для укрепления обороны. Нищее население, которому некуда деваться, будет за копейки выполнять роль охранников и часовых - как это происходит на Донбассе, где по сути, единственный устойчивый, хотя и предельно нищенский заработок либо у местных армий, либо у туземных старост, управляющих территорией. Остальные - выживайте как можете. Пожалуй, только Крым выбивается из общего правила, но Крым - витрина, хотя даже на нее нет денег, поэтому проблему водоснабжения за пять с половиной лет решить не удалось, и скорее всего, и за следующие пять с половиной - вряд ли.

Читайте такжеПочему встреча Путина и Лукашенко опасна для УкраиныБудет ли аннексированная Белоруссия еще одной витриной или повторит судьбу дичающих Донбасса, Абхазии или Южной Осетии - пока неизвестно. Скорее всего - повторит, так как метрополия сама в коматозном состоянии.

Понимает ли это Лукашенко? Конечно. Но он проиграл, сейчас у него только одна задача - соскочить с поезда, летящего под откос, да еще и прихватить с собой хоть какой-то багаж.

Поэтому визит Лукашенко в Москву будет торговлей, но торговать он будет Белоруссией только с одной целью - обеспечить свой собственный отход.

Белорусские протестующие так зациклились на теме "Лукашенко - уходи", что упустили более серьезную проблему - через короткое время у них вдруг и внезапно не станет страны. Ее захватят кремлевские оккупанты, а с захваченным городом известно, что происходит - его отдают на разграбление. А вы ходите и протестуйте, не возражаем.

Александр Лукашенко новости Беларуси Эль Мюрид
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