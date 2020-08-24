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Лукашенко не отдаст власть без крови

Юрий Бутусов

журналист

24 августа 2020, 16:34

Беларусь переросла своего диктатора, она не хочет больше "доброго царя".

Лукашенко
Лукашенко так просто власть не отдаст

Тот, кто не способен схватиться за свой народ, вынужден схватиться за автомат. Тот, кто защищён целой армией, от страха натягивает бронежилет.

Мирные люди с плакатами и флагами, занявшие весь свой город, и аплодирующие друг другу. Люди с открытыми лицами кричат: "Уходи!"

А против этих людей диктатор, напяливший бронежилет, с автоматом в руках, которому аплодирует только до зубов вооруженный ОМОН на бронетехнике. Люди в касках, которые боятся показать своё лицо, кричат диктатору: "Держись!"

Что может быть более трагичней, комичней и символичней в борьбе за свободу в нашем веке?

Лукашенко не может быть со своим народом, потому что на улицах Беларуси его народа нет.

"Саша, держись!" кричат только эти закованные в латы палачи. Отсутствие страха у сотен тысяч свело с ума от страха человека, располагающего неограниченной властью.

Читайте такжеБеларусь Лукашенко уже закончиласьИ все действия правителя показывают не силу власти, а непонимание и презрение. Беларусь переросла своего диктатора, Беларусь не хочет "доброго царя". Беларусь не хочет "стабильности", купленной кровью, убийствами, пытками, ложью. Благодаря Лукашенко все они понимают, что такое быть скотом, одев чёрное и избивая сограждан дубинкой, и что не быть скотом очень просто - надо просто выйди на площадь под национальным флагом.

Я не думаю, что диктатор отдаст власть без крови. Но Лукашенко проиграл, уже проиграл, потому что он может захватить власть, однако уже никогда не сможет захватить народ. Беларусь будет либо оккупированной, либо свободной, но она уже никогда не будет лукашенковской.

новости Беларуси протесты в Беларуси Александр Лукашенко Вячеслав Бутусов
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