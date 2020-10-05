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Лукашенко решил разругаться с ЕС, потому что у него не осталось выбора

Анатолий Октисюк

политический эксперт аналитического центра DemocracyHouse

5 октября 2020, 08:36

Европа стремится не сжигать все мосты и оставляет Лукашенко возможность передумать.

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Александр Лукашенко мог получить гарантии от Владимира Путина в отношении Союзного государства / Reuters

То, что Александр Лукашенко угрожает разорвать дипломатические отношения говорит о том, что у него нет выбора. Но этим он больше навредит себе, потому что это приведет к дипломатическим барьерам и проблемам с торговлей, поскольку треть торговли Беларуси тесно связана именно с европейским рынком.

Причина таких заявлений может быть в том, что Лукашенко на встрече в Сочи мог получить от Путина определенные гарантии на гауляйтерство в Беларуси и, возможно, именно из-за этого он делает смелые заявления, ведь раньше он придерживался многовекторности. Но мы не знаем, о чем они договорились с Путиным – возможно, там уже была согласована дорожная политическая карта по выходу на Союзное государство – в этом случае, он может разрывать отношения с кем угодно, потому что тогда Беларусь потеряет свою субъектность.

Читайте такжеСледующие 50 дней тиран Лукашенко не выдержитС другой стороны, ЕС, несмотря на заявления, пока оставляет пространство для Беларуси, чтобы избежать ее интеграции с Россией. Как минимум, в Брюсселе нет единого мнения о санкциях против Беларуси и у некоторых стран есть понимание того, что не надо так быстро сжигать мосты, поэтому и оставляет лазейку, чтобы заглядывать туда и давать Лукашенко возможность для изменения своих решений.

Если санкции ЕС против должностных лиц Беларуси поддержит Украина, то, прежде всего, можно будет говорить о приостановлении политических контактов – например, Зеленский уже не едет на форум регионов, останавливается диалог на высшем политическом уровне. Говорить об ограничении торговли (которая, кстати, уже снизилась) также рано, ведь Украина для Беларуси – это четвертый торговый партнер после России, ЕС и Китая. Но для Украины эти санкции могли бы быть выгодными ради того, чтобы оздоровить экономику, улучшить структуру торговли и выбросить белорусские товары с нашего рынка, которые являются конкурентными из-за дотаций от правительства.

Анатолий Октисюк, политический эксперт аналитического центра DemocracyHouse, специально для Главреда

новости Беларуси Александр Лукашенко Санкции против Беларуси Анатолий Октисюк Владимир Путин
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