Меньше чем за два года Зеленский превратился в политический труп

Владимира Зеленского понесут на свалку при первой возможности / Скриншот

Политический сезон 2020 завершился, а вместе с ним завершилась и шальная сказка "Слуг народа". Проект СН электорально сдох, а в Раде сегодня сидит его калька "Народного фронта".

Но вы спросите, а как же президентский рейтинг Зеленского? Он ведь все равно на данный момент побеждает хоть Бойко, хоть Тимошенко, хоть Порошенко во втором туре. И это, действительно, так. Но ключевым здесь является именно "на данный момент".

Зеленский – это как сломанный диван. Пока нет денег на новый, мы будем спать на поломанном. А Бойко, Тимошенко, Порошенко – это вообще не диваны и не варианты. Зеленский, собственно, и стал президентом на запросе общества о тотальном обнулении старой элиты. Этот запрос и сейчас актуален, хотя уже и не столь категорично. И не вина миллионов людей, что Зе их обманул.

От того, что Зеленский жулик и обманщик, политики старой формации – Юра, Юля и Петя – не становятся цементирующими для большей части общества.

И все же, Зеленский уже поломался. В конкуренции с вторпродуктом он еще побеждает в рейтингах. Но что такое рейтинг? Это похвала. Читайте такжеУкраинцев еще никогда не грабили так, как при Зеленском"Вы сегодня очень красивые". "Ты справился с работой, молодец". "Ты во втором туре побеждаешь Бойко, круто". Но уже в практической плоскости этот рейтинг у Зеленского не работает. Это видно по тому же Кривому Рогу. Ты вроде бы и первое по популярности лицо в стране, но своего кандидата продвинуть не смог. Ни видосиками, ни личной поездкой. Уже на отдельно взятом участке против тебя больше, чем за тебя.

И вот так по всей Украине. Зеленский побеждает Бойко или Порошенко, но в этом нет заслуги Зеленского. Просто Бойко и Порошенко разрывают страну. Выстави против них какого-то инженера с кристально чистой репутацией (не в курсе, в Украине еще остались инженеры?) и он тоже победит во втором туре Бойко и Порошенко.

Но Зеленский уже не в силах сагитировать даже в своем родном городе за своего человека. Это уже все. Жопа.

И Зеленский уже тоже всё. Сладкое окружение поет Зе о втором сроке, но это сладкому окружению нужен второй срок. У Зе его уже не будет ни при каких обстоятельствах. Каждый следующий год будет хуже предыдущего. Уже вытирают ноги. Но ведь пока не пинают. Чем не повод затянуться айкосом?

Читайте такжеЗеленский утрачивает последнюю связь с реальными проблемами УкраиныИнтригующий вопрос сегодня в другом. Кто станет Зеленским-2? А запрос на него буквально витает в воздухе. Страна ищет спасителя. И страна его найдет. Естественно, это будет никакой не спаситель. Но много ли нам в морге-то надо?

И Зе-2 – это еще будет и полная противоположность Зеленскому-1. Возможно молчун, нехохотун. Возможно, надувающий щеки отец местной демократии. Возможно, маленький Пиночет. Возможно, продающий иллюзию "крепкого хозяйственника". Хрен его знает. Сегодня ни один политтехнолог не скажет, что это будет, потому что никто не знает, каким будет запрос общества в 24-м году. Утром будут хотеть Керенского, а вечером потянутся за Троцким. Общество как та красавица, сердце которого склонно к измене.

Но вот "слуги" и Зе – это уже сегодня вчерашний день, с которым мы приняли решение попрощаться. Просто у нас контрактные обязательства. Они еще мародёрят страну оставшиеся 3 года, а мы их коллективно ненавидим.