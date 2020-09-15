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Минск-3 может подсунуть Украине "троянского коня"

Юрий Романенко

Руководитель политических программ Украинского института будущего

15 сентября 2020, 06:56

Не стоит обнадеживаться перспективой подписания новых соглашений по урегулированию ситуации на Донбассе – ситуация будет вязкая.

Кравчук
Заявление Кравчука можно расценивать как сигнал о том, что теперь возможен "Минск-3" / УНИАН

Говоря о том, что Минские соглашения выполнить невозможно, глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук озвучил то, о чём Украине уже давно пора было заявить прямо и чётко. Потому что в рамках Минских соглашений от 2015 года ни при каких условиях невозможно выйти на мирное урегулирование конфликта на Донбассе и позицию, которая была бы выгодна Украине. Собственно, по этой причине украинская сторона затягивала процесс выполнения Минских соглашений.

Это заявление Кравчука можно расценивать как сигнал о том, что теперь возможен "Минск-3". Собственно, об этом говорил и замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак после встречи в Берлине.

Так что вполне возможно, что россияне пойдут на новые соглашения. Однако есть слишком много разных факторов, которые не позволяют говорить, в каком именно направлении процесс будет двигаться дальше. Прежде всего, это будет зависеть от того, сохранится ли на Донбассе "режим тишины" и будет ли передана под контроль Украины граница. Ведь если вопрос о передаче контроля над границей украинской стороне не будет решен, то Украине нет смысла соглашаться на те позиции, которые пытается протолкнуть Москва. Так что однозначно ситуация будет вязкой.

Читайте такжеЧем "Минск" на паузе выгоден ЗеленскомуКроме того, учитывая те фантазии и "креативные подходы", которые демонстрирует Офис президента Украины, пока что нет смысла выстраивать предположения о том, что может родиться в попытке сформулировать новые соглашения. Потому что под "Минском-3" может родиться всё, что угодно.

Ключевой момент, от которого Киеву следует плясать – будут ли уходить российские войска с украинской территории, и будет ли передаваться Украине контроль над границей. Если Россия будет настаивать на проведении выборов без передачи Украине контроля над границей, то можно даже голову не ломать и ни в каких переговорах не участвовать. Поскольку всё это будет обычной ловушкой для Украины, в результате чего Россия сохранит контроль и над процессом урегулирования, и над ОРДЛО. А в таком случае ОРДЛО превратится в "троянского коня", опасного для Украины.

Так что всё это надолго, и не стоит обнадёживаться из-за заявления Кравчука.

Юрий Романенко, руководитель политических программ Украинского института будущего, специально для Главреда

Юрий Романенко война на Донбассе Леонид Кравчук Минские соглашения Минск-3 ОРДЛО Дмитрий Козак Минские переговоры
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