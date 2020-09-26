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Миссия невыполнима: почему идея отслеживания пользователей ВК обречена

Дмитрий Софина

Руководитель R&D Center Winstars Technology, глава Винницкой ІТ Асоциации.

26 сентября 2020, 06:54

Технически полностью закрыть доступ к сайтам невозможно.

вконтакте
Вконтакте

Секретарь СНБО Украины Данилов заявил, что будет бороться с доступностью соцсети Вконтакте и "ставить на учет в полицию" таких пользователей. А помогут в этом, по его словам, зарубежные партнеры.

Есть несколько способов отслеживания активных пользователей. Самый простой способ - это использовать поисковые механизмы самого Вконтакте и выявить тех, кто имеет отметку города из Украины и проанализировать активность страницы. После чего сопоставить фото и ФИО пользователя.

Также есть возможность автоматизировать процесс сбора и анализа используя так называемые "парсеры" данных и базовые алгоритмы, позволяющие сопоставлять базу фото и ФИО с государственными реестрами. Но, по моему мнению, технически сопоставить данные с базами пока не представляется возможным, поэтому, скорее всего, этим можно просто уменьшить ручной отбор

Еще один способ – это сотрудничество с компаниями, предоставляющими услуги VPN, через которые пользователи заходят на запрещенные страницы и получать IP аппаратов пользователей.

Но наиболее реалистичный - это сотрудничество с мобильными операторами и интернет-провайдерами, менее вероятно сотрудничество с браузерами (так как на них сложно повлиять по причине отсутствия доступа в пределах юрисдикции Украины), что означает, что провайдеры могут считывать заходы на страницах Вконтакте в пределах трафика, даже при использовании VPN.

Однако стоит отметить, что технически закрыть доступ к Вконтакте через VPN и другими методами невозможно.

И даже если выявить факт использования, то отсутствует юридическая база обвинения в пользовании сетью (т.е. нет ни штрафа, ни другой ответственности за использование запрещенных ресурсов конечными потребителями).

Даже сам факт доказательства использования запрещенных сетей самими резидентами является из серии "миссия невыполнима", не говоря уже о том, что сам факт получения подобной информации от провайдера без решения суда можно трактовать как "получение доказательств незаконным путем".

Дмитрий Софина ВКонтакте соцсети Алексей Данилов СНБО
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