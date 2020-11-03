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Молдову ждут протесты, кто бы не выиграл выборы

Сергей Герасимчук

Заместитель главы правления, руководитель Программы исследования юго-восточной Европы Совета внешней политики “Украинская призма”

3 ноября 2020, 10:33

Протесты возможны, если отрыв между кандидатами во втором туре будет незначительным.

Майя Санду
Майя Санду в первом туре выиграла у действующего президента Молдовы / Reuters

На выборах президента Молдовы, состоявшихся в воскресенье, первое место заняла прозападная оппозиционерка Майя Санду, набрав 36,16% голосов избирателей. Во втором туре выборов президента Молдовы, в который попали Майя Санду и действующий президент Игорь Додон, сохраняется интрига . Она обусловлена рядом причин.

Во-первых, есть вопрос явки, ограниченной ввиду пандемии коронавируса. Первый тур показал, что явка не была достаточно высокой, тем не менее, был высокий показатель голосования диаспоры и низкий показатель представителей Приднестровской территории Республики, поскольку подвоз избирателей к участкам также был ограничен из-за пандемии.

Во-вторых, возникает вопрос о том, кому перейдут голоса от других кандидатов. Третье место по результатам первого тура досталось Ренато Усатому, который, с одной стороны, позиционировал себя оппонентом Додона, а с другой стороны, этот политик имеет российский бэкграунд, так как он заработал свой капитал на подрядах РЖД. Также его часто связывают с российскими преступными группировками и потому неизвестно за кого его поклонники будут голосовать во втором туре, поскольку голоса его избирателей могут распорошиться между сторонниками и Додона, и Санду.

Третий момент, который определит результаты выборов – это голоса Октавиана Цику и Дорин Киртоакэ, политиков-унионистов, которые поддерживают присоединение Молдовы к Румынии. Их избиратели вряд ли перейдут к Додону и не факт, что они проголосуют и за Майю Санду, которая занимает по этому вопросу умеренную позицию.

Читайте такжеОт Москвы убегает последняя постсоветская республикаОчень важно, каким будет отрыв. Сейчас Санду победила в первом туре и если такая ситуация сохранится и во втором туре, то она будет иметь все шансы на победу. Если разрыв между кандидатами будет незначительным, то, независимо от того, кто победит, в Молдове возможны протесты. И в таком случае абсолютно все страны Восточного партнерства окажутся в кризисе.

Что будет происходить дальше? Практика показывает, что часто в Молдове внешние силы могут влиять на ситуацию. Так произошло в 2019 году, когда судьбу того, кому быть премьер-министром, решали с помощью соглашения между ЕС, Россией и США. Тогда было понимание, что объединение Санду и Додона в одну коалицию могло бы помочь в поиске компромисса, но сейчас каждая из сторон будет вмешиваться в выборы в пользу того кандидата, которого они поддерживают. Коалиция Додона и Санду после парламентского кризиса в какой-то мере спровоцировала очередной кризис и после ее распада Додон, в отличие от Санду, лишь укрепил свои позиции. Прежде всего потому, что спикером парламента стала Зинаида Гречаный, представительница партии, контролируемой Додоном.

Потому сейчас Санду уже вряд ли снова пойдет на такой союз. А поскольку Молдова является парламентской республикой, новоизбранный президент должен иметь и подконтрольный ему парламент. И так как получить такой пока не под силу ни одному из кандидатов, можно также прогнозировать и досрочные парламентские выборы.

Сергей Герасимчук, Заместитель главы правления, руководитель Программы исследования юго-восточной Европы Совета внешней политики "Украинская призма", специально для Главреда

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