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МВФ сменил программу для Украины: есть ли повод для паники

Тарас Загородний
Политический и экономический эксперт
9 мая 2020, 08:39публикуется на языке оригинала

Кризис может догнать нас после выхода из карантина. И тогда станет понятно, надо ли нам будет столько денег от МВФ.

МВФ может вдвое сократить срок программы кредитования для Украины

МВФ и Украина прекратили переговоры о сотрудничестве на базе программы расширенного финансирования EFF и вместо этого обсуждают возможности реализации сотрудничества в условиях программы Stand-by. Новая программа, рассчитана лишь на полтора года вместо предыдущей трехлетней.

Такие изменения вполне объяснимы, это не "зрада" - программа менялась и ранее, при Порошенко. Сначала следует дождаться решения от МВФ - в нем мы увидим конечную сумму, тем более, что ранее говорилось о том, что нам должны были выделять деньги в рамках борьбы с COVID-19, и в том, сколько денег планируется выделять на поддержку платежного баланса.

Пока цифры не позволяют говорить о том, что при сокращении программы нам грозит глубокий кризис. Курс доллара не сильно меняется, даже если НБУ приходится покупать валюту на рынке для пополнения запасов и недопущения падения курса гривны.

Читайте такжеЗачем МВФ раздувает панику во время эпидемииКризис может нас догнать через месяц-два, после выхода из карантина. Тогда нужно будет смотреть на динамику – насколько критично для нас будет падение экспортных рынков, тогда же появится представление о том, в каком объеме нам будут нужны деньги от МВФ и будет ли вообще в них необходимость.

Но нынешняя ситуация сильно отличается от той, что была в 2014 году, когда рухнули экспортные рынки, началась война, была практически пустая казна, а золотовалютные резервы были всего 8 миллиардов долларов. Сейчас у нас 25 миллиардов резерва, а выплаты по долгам не будут критичными, потому что в прошлом году основные из них, в том числе и МВФ, мы выплатили.

Сейчас острее стоит вопрос, удастся ли Зеленскому и правительству заставить Нацбанк обслуживать национальную экономику, а не спекулянтов.

В руках государства находится 60% банковской системы и есть возможность маневрирования, чтобы брать ресурсы под госгарантии, снижать процентные ставки для развития и поддержки экономики. Поэтому в этой связи вопрос о том, нужны ли нам эти деньги встанет более остро, тем более в таких драконовских условиях, которые выдвигает МВФ.

Но даже если эти деньги нам дадут только на полтора года, то нам может оказаться этого достаточно. И за это время лучше заняться собственной экономической политикой, чем быть постоянно на крючке у МВФ. Потому что сейчас мы стараемся угодить всем в ущерб самим себе. 

Тарас Загородний, политический и экономический эксперт, специально для Главреда

кредит МВФ Тарас Загородний мировой кризис
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