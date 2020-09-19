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На этих выборах в США решится судьба всей западной цивилизации

Андрей Илларионов

Экономист, старший научный сотрудник Института Катона в Вашингтоне

19 сентября 2020, 08:46

Победа Байдена и Демпартии приведет к режиму красно-черного расизма в Штатах.

Протесты в США, BlackLivesMatter
Активисты движения BlackLivesMatter поддерживают Джо Байдена / GettyImages

Никто не знает, кто победит на выборах в пока еще свободных и демократических Соединенных Штатах Америки. Мы знаем наверняка лишь то, как заканчиваются выборы в таких авторитарных режимах, как Россия, Беларусь или Китай.

В США сейчас спор идет не столько между Трампом и Байденом, сколько между западной цивилизацией, несовершенным, непоследовательным, ошибающимся представителем которой выступает господин Трамп, и силами тоталитаризма, нацеленными на уничтожение западной цивилизации, представителями которых выступает пара Байден-Харрис с Демпартией США.

Официальная и неофициальная программы Демпартии США – это черно-красный расизм, создание тоталитарного расового общества на территории США. Жертвой этой атаки уже стала первая поправка к Конституции США – свобода слова. Сейчас в США человек не может публично сказать: "Все жизни имеют значение", поскольку сторонниками Демпартии это будет рассматриваться как расистское высказывание. Те, кто делают такие заявления, безжалостно увольняются из государственных органов и университетов и подвергается общественному остракизму.

Читайте такжеСША и Украина: осталось два месяца до катастрофыУдарной силой Демартии выступают штурмовики, организованные по расовому признаку: представители Black Lives Matter от чернокожей части населения, Антифа - от белой. Они получили свободу для развязывания волны террора и криминала в американских городах, от которой погибли уже тысячи людей.

Сейчас в США вопрос стоит не столько в политическом, сколько в цивилизационном выборе в крупнейшей и важнейшей стране современного мира. Это победа или поражение в войне против западной цивилизации.

Как изменится политика США после победы Байдена

У нас есть открытое письмо, подписанное 103 бывшими американскими дипломатами и специалистами в области внешней политики, предъявившими массу претензий к нынешней политике администрации США по отношению к России, излагает видение того, какой должна быть внешняя политика администрации США в случае их прихода к власти. Поскольку большинство подписантов относится к Демпартии США, можно предположить, что это версия внешнеполитической доктрины этой партии в случае победы пары Байден-Харрис.

Читайте такжеЕсли Трамп снова победит на выборах, в США начнется гражданская войнаВ этом письме четко говорится, что администрация должна прекратить проводить политику санкций по отношению к России, что необходимо восстанавливать диалог с Кремлем, что необходимо "делать режим санкций более гибким".

Все это необходимо для того, объясняют они, чтобы бороться с главными проблемами человечества на сегодня. С какими? С изменением климата, поясняют авторы письма. Украинцы должны знать, что снятие санкций с Путина Демпартии необходимо для того, чтобы бороться с несуществующей проблемой климатических изменений. Это позиция Демпартии в отношении Украины и России.

Дональд Трамп Джо Байден Выборы президента США-2020 Андрей Илларионов Black Lives Matter Камала Харрис
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