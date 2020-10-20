Собираемся на заработки в Молдову: что будет с курсом доллара после выборов

Гривна продолжит падение, потому что так решили правительство и НБУ

С экономической и финансовой точки зрения, на данный момент есть все возможности для сохранения стабильного курса гривны. Национальный банк Украины имеет большие запасы золотовалютных резервов. Сводный платежный баланс – положительный. Даже не смотря на то, что у нас упал экспорт – просто в еще большей степени упал импорт. К тому же, Украина получает прямую финансово-валютную помощь из разных источников, и МВФ – только один из них. Таким образом, мы спокойно можем иметь стабильный курс гривны.

Однако, начиная с лета, гривна возобновила девальвацию. И эта девальвация – искусственная. Эта волна уже в который раз запущена в интересах наших экспортеров, на что откровенно указывает правительство. Ведь и в бюджете на 2020 год заложен курс на уровне 29,1 гривен за доллар, и в проекте бюджета на 2021-й правительство закладывает курс 29,5. Следовательно, правительство само оговаривает дальнейшее обесценивание нашей национальной валюты.

Казалось бы, заложенная девальвация гривны не такая уж и большая. Но небольшой она кажется только украинцам, привыкшим к глубоким обвалам национальной валюты: полгривны туда-сюда у нас даже не считаются серьезной девальвацией. Хотя для любой другой денежной единицы это была бы серьезная проблема, которая поднималась бы и обществом, и властью.

Очередную волну девальвации гривны власть аргументирует необходимостью оказать поддержку украинским экспортерам, потому что, мол, потом они вытащат нашу экономику на невиданные высоты. Такой подход у нас применялся на протяжении почти всей истории, как гривна находится в обращении.

Читайте такжеПочему быстрое обесценивание гривны неизбежно и логичноТеперь возникает вопрос – после такой постоянной искусственной девальвации на каких "высотах" находится украинская экономика? Курсовая политика, которую прикрывают красивым названием – "плавающий курс", уже неоднократно доказала свою ошибочность. Потому что девальвация гривны, как и любой другой денежной единицы, является началом цепной реакции исключительно негативных экономических событий в стране. Девальвация гривны – это девальвация наших с вами доходов, уменьшения нашего потребления, сужение внутреннего спроса и рынка, а это, в свою очередь, приводит к падению ВВП страны.

Украинцы живут с постоянными волнами девальвации национальной валюты, и в итоге, по официальным данным Евростата за прошлый год, украинцы имеют самый низкий уровень доходов среди всех европейских стран, то есть у нас самый низкий уровень зарплат и пенсий. В прошлом году мы опустились по этому показателю даже ниже Молдовы.

Молдова – страна, где почти нет никаких ресурсов, кроме садов и виноградников – имеет более высокие зарплаты и пенсии в долларовом эквиваленте, чем Украина! То есть скоро украинцы начнут ездить на заработки в Молдову…

Это – лишь одно из последствий абсолютно неправильной курсовой политики, направленной на постоянное обесценивание гривны в интересах нескольких экспорториентированных крупных финансово-промышленных групп. К сожалению, ни новое правительство, ни новое руководство НБУ не изменили этого подхода и устраивают нам новую волну искусственной девальвации с легко прогнозируемыми негативными последствиями.

Какой курс гривны мы могли бы иметь сегодня, если бы не искусственная девальвация? Если бы изначально у нас была такая курсовая стратегия, которая указана, кстати, в законе о Национальном банке Украины, где одной из ключевых функций НБУ закреплено обеспечение стабильности курса национальной денежной единицы, то мы бы имели курс, недалекий от того, который был при введении гривны в обращение. Напомню, в 1996 году гривна вводилась в обращение по курсу 1,6 гривен за доллар. Эта цифра взялась не "с неба", а появилась в результате четких расчетов, когда встал вопрос о введении полноценной денежной единицы. Была сделана оценка покупательной способности гривны к доллару, то есть сколько товаров и услуг за единицу гривны и единицу доллара можно купить. Так и был сформирован базовый курс выхода гривны на рынок – 1,6.

Если бы у нас была курсовая стратегия, направленная на обеспечение стабильности курса, мы бы имели сейчас недалекий от этой цифры курс – 2 гривны за доллар. Если отталкиваться от закупочной способности, то 1 доллар сегодня стоил бы 3 или максимум 4 гривны.

А курс на уровне 28 гривен за доллар – это следствие неправильной курсовой политики, которая направлена на постоянную девальвацию гривны в интересах небольшой кучки крупных экспортеров.

Читайте такжеУ Украины есть только один способ вырваться из бедностиКак изменится курс гривны после выборов в Украине, это будет зависеть от многих факторов. Прежде всего – от политических. В частности, сохранится ли действующее правительство и нынешнее руководство НБУ, а самое главное – сохранятся ли те же подходы к экономической политике. По крайней мере сейчас мы можем исходить только из проекта бюджета на следующий год, в котором правительство снова рассчитывает на девальвацию – до 29,5 гривен за доллар.

Есть и второй ориентир, который озвучил, как ни странно, сам глава государства: Владимир Зеленский отметил, что, мол, ничего страшного не будет, если курс составит и 30 гривен за доллар. Понятно, что это ему "нашептали на ухо" представители экспортеров или они сами. Потому что если следовать такой логике – не будет ничего страшного, если курс будет 30 гривен за доллар, то будет еще лучше, когда он достигнет 35, еще лучше – 50 гривен за доллар, а вообще "супер"-жизнь у нас начнется, если будет 100 гривен за доллар…

В случае введения жесткого карантина, как весной, по объективным экономическим процессам курс должен стабилизироваться. Потому что жесткий карантин предусматривает существенные ограничения передвижения украинцев за границу, а это значит, что они не будут покупать валюту, чтобы путешествовать куда-то или с деловой целью, или с целью отдыха. То есть это означает, что спроса на иностранную валюту не будет – наоборот, будет повышенный спрос на гривну, а это должно привести к стабилизации или даже к некоторому укреплению курса гривни. Так должно было бы быть, если бы мы руководствовались исключительно логикой экономических процессов... У нас, к сожалению, все не так.

Андрей Новак, кандидат экономических наук, председатель Комитета экономистов Украины, специально для Главреда