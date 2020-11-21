Почему назначение Маркаровой послом в США - плохое решение

Оксана Маркарова может стать послом Украины в США / УНИАН

Экс-министр финансов Оксана Маркарова может стать новым послом Украины в США вместо Владимира Ельченко.

В такие страны, как США, Великобритания, Германия и Франция желательно бы назначать профессиональных дипломатов, которые владеют всеми тонкостями переговорного процесса и для которых это не является какой-то новой сферой. Потому ее назначение – заведомо не самое удачное решение.

Что его диктует? Прежде всего, желание самой Оксаны Маркаровой покинуть Украину и получить некий "зонтик" от потенциально возможного уголовного преследования за ее предыдущую деятельность в Кабинете министров. Речь идет о пирамиде ОВГЗ, которую она поддерживала и еще ряде вещей – конфликте интересов в отношении ее мужа и так далее. И, если она станет послом в уважаемой стране, то, естественно, никто ее трогать не будет.

И у нас так в стране принято, что "сладкие" должности, если не напрямую покупаются, то определенным образом лоббируются с использованием, если говорить деликатно, материальных стимулов. А финансы у семьи Оксаны Маркаровой есть.

Читайте такжеНовый транш МВФ: о чем молчит МаркароваКак ее назначение повлияет на взаимоотношения Украины и США? Честно говоря – никак. Потому что позиция посла в США, особенно в последнее время, является номинальной. В лучшем случае посол в Штатах выполняет функцию почтальона или выполняет функции принимающей стороны – например, если кто-то из высоких чиновников оказывается в США, то посол организовывает пресс-конференции, заказывает номер в гостинице и ресторан – то есть он там чисто обслуживающий персонал, а все серьезные вопросы решаются с руководством Офиса президента и непосредственно с президентом.

Поэтому я сомневаюсь, что Маркарова в качестве посла сможет наладить взаимоотношения с Международным валютным фондом, как об этом многие говорят. В США никто не обращает внимания на посла Украины, а все отношения с МВФ находятся на уровне президента, Кабмина, главы Нацбанка и министра финансов. Это особенности внешнего управления, в котором мы, к сожалению, оказались.

Александр Кочетков, политический аналитик, специально для Главреда