Не надейтесь, минский психопат без насилия никуда не уйдет

Александр Лукашенко с автоматом / кадр из видео

Батька ни куда не уйдет. Он психопат. Это не ругательство, это диагноз.

Психопат – это человек с антисоциальным расстройством личности, проявляющимся в агрессивном, извращенном, преступном или аморальном поведении без сочувствия или раскаяния. Психопаты, как правило, не имеют нормальных человеческих эмоций, таких как чувство вины. Они также часто очень умны и умеют манипулировать другими.

Кроме того, психопаты кажутся нормальными. Обычно трудно догадатся, что с ними что-то не так, пока нестандартная ситуация или кризис не проявит их аномальных качеств.

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Поэтому ситуация противостояния с белорусским народом для него - это огромный источник энергии и он к ней куда более готов, чем любой нормальный беларус.

Пока белорусы не поймут, что никакие мирные акции не заставят батьку уйти - у протеста нет шансов на результат. Что бы устранить ненавистного диктатора от власти им придется создавать свою "самооборону", искать вчерашних офицеров и солдат, готовых стать революционной армией, свой силовой блок, своих революционных силовиков.