Не так страшен Путин-вор, как Путин-параноик

Путин опасен для мира / Скриншот YouTube

Проблема в том, что Владимир Путин - двулик, как курица на российском гербе. История дворца, опубликованная Навальным, демонстрирует только одну, наиболее безобидную его ипостась. Это вор-сибарит, торжествующий хам, пошляк-парвеню, дорвавшийся до власти и роскоши. Предел мечтаний вора из известного советского фильма: "Автомашину куплю с магнитофоном, пошью костюм с отливом, и - в Ялту".

Путин мог бы сказать, идя на дело, т.е. в президенты: "Дворец построю в Геленджике с собственным казино, стрип-баром, винзаводом, хоккейной площадкой и варьете. И чтобы чемпионка мира по гимнастике у меня на шесте крутилась". Для Путина этот пафосный, нелепый дворец - именно такой понтовый костюм с отливом, ради которого стоит воровать.

Путин-вор - отвратителен, но относительно безопасен для окружающего мира. Если бы это была единственная путинская ипостась, он возможно ушел бы со временем на покой, чтобы в свое удовольствие купаться в наворованной роскоши.

Читайте такжеЗачем Путину Навальный за решеткойОднако, к несчастью, Путин шизофренично двулик. Его вторая сущность - параноик. Он одержим манией преследования и бредом величия; верит в западный заговор против себя и в свою "историческую миссию", хочет войти в историю в качестве нового Петра I или Сталина, склеить из обломков очередную империю. Поэтому он никуда от власти не уйдет и не прекратит вооружённую экспансию. В качестве диктатора-параноика, имеющего ядерное оружие, армию и киллеров-ихтамнетов, Путин реально опасен для соседей и мира в целом.