Почему мир оказался на пороге третьей мировой войны

"Зажечь" третью мировую сейчас может любой фактор

Министр обороны Великобритании Ник Картер заявил, что глобальный экономический кризис, вызванный пандемией Covid-19, может привести к новой мировой войне. Поскольку текущие более мелкие конфликты могут выйти из-под контроля, в результате чего будет задействовано больше стран и оружия.

Нужно признать, что риск начала третьей мировой войны действительно очень велик. И пандемия коронавируса может просто ускорить процесс, приблизив нас к ее началу.

Мировые войны затеваются для того, чтобы сменить технологический уклад и решить неразрешенные проблемы, в первую очередь, территориальные, а также проблему перераспределения рынков сбыта. И, кстати, Вторая мировая война эту проблему неплохо решила: во-первых, по итогу переделили территории, а, во-вторых, полностью обновили технологический парк, потому что разрушения экономики были колоссальные, особенно на европейском театре военных действий. А Соединенные Штаты в то время поднялись за счет капиталовложений в собственную экономику. Таким образом, произошла смена технологического уклада.

Если проводить параллели с тем периодом, то на сегодняшний день мы с вами стоим где-то в конце 30-х годов: накопилась масса территориальных проблем, накопилась куча неразрешимых экономических проблем, связанных с ресурсной базой и рынками сбыта готовой продукции.

Некоторые военные эксперты полагают, что третья мировая война нового "гибридного" типа уже идет полным ходом. И вопрос лишь в том, когда мы вступим в фазу применения реального оружия, т.е. войны оружием.

Сегодня любой конфликт может послужить триггером.

Допустим, тот же конфликт в Нагорном Карабахе. Казалось бы, Азербайджан воюет на своей территории с войсками самопровозглашенной республики Нагорный Карабах. Однако, если вдруг Армения официально ввяжется в эту войну и вынудит Азербайджан ответить, нанеся удар по ее территории (а Армения постоянно это делает – обстреливают мирные города в глубине Азербайджана, провоцируя, чтобы Азербайджан нанес ответный удар по ее территории), это перестанет быть локальным вооруженным конфликтом, а станет войной двух государств. Армения, как известно, является членом ОДКБ, и, естественно, страны ОДКБ, как союзники, обязаны будут вмешаться в эту войну на стороне Армении. В свою очередь, у Азербайджана – свои союзники, которые тоже вмешаются в эту войну на его стороне. Вот вам уже и региональная война... А если и дальше будет расширяться участие стран в этой войне, то она спокойно может перерасти в мировую.

Читайте такжеСхватка мировых гегемонов: дойдет ли противостояние Китая и США до войныТо же самое может произойти и у нас, в Украине. Если, не дай бог, Россия начнет более активную фазу войны на Донбассе и спровоцирует эскалацию конфликта, нам начнут помогать страны НАТО. Россия тут же поднимет триколор и начнет воевать в открытую. Естественно, мы будем привлекать на свою сторону союзников, а Россия – на свою. Так может вспыхнуть еще одна огромная региональная война, способная перерасти в мировую.

Потому начало новой мировой войны – это абсолютно реальная угроза.

Плохо, что украинские политики, в частности, президент Зеленский, закрывают глаза на эту угрозу, отказываются понимать суть этой войны, играют со словами "та сторона", "просто перестать стрелять" и так далее. Ведь непонимание целей и задач войны приводит либо к поражению, либо к большим потерям. Как говорил Черчилль, "если вы выбираете хлеб и мир, то в результате вы получите еще и войну".

Фаза войны с применением оружия в новой мировой войне "гибридного" типа может наступить завтра, а может – послезавтра. К сожалению, я склоняюсь к мысли, что войны с применением оружия нам не избежать.

Территории, на которых сейчас есть локальные конфликты и противостояния – первые в очереди на войну. У них вероятность развязывания вооруженного конфликта, который может перерасти в региональную или мировую войну, намного выше, нежели у стран, где нет таких конфликтов.

Читайте такжеПора признать: коронавирус - это новая мировая войнаК слову, война может разразиться и в самом центре Европы, если, допустим, радикальные исламисты начнут джихад против европейцев. Недавние события во Франции и Австрии – это первые маленькие звоночки. Но если джихадисты всерьез возьмутся за Европу, это можно будет считать региональной войной, ведь они вполне могут устроить террористические акты по всей Европе, причем сделать это массово. Вспомните волну эмигрантов, которая накрыла Европу, вспомните, что они творили в Кельне или Мюнхене, как они громили города. А теперь представьте, что будет, если они затеют не просто погромы, а возьмут в руки оружие…

Так что "зажечь" третью мировую сейчас может любой фактор.

А пандемия коронавируса только обостряет противоречия в плане экономического и продовольственного спада. И это пока что мы еще не столкнулись с нехваткой продовольствия. А ведь уже вскоре начнут разрываться договора из-за перебоев поставок, нарушения транспортной инфраструктуры или плохих урожаев…

Ближний восток сегодня – это вообще "кипящий котел". Если Помпео уговаривал Трампа нанести удар по Ирану, то понимаете, какие настроения царят в Белом доме? К счастью, Трамп стоял на своих позициях и не решился на такой шаг. Хотя были поводы: и убийство Сулеймани, и сбитый представителями Корпуса стражей исламской революции украинский самолет.

Ситуация может вспыхнуть на любой почве.

Обратите внимание на то, что европейские политики, в частности, канцлер Австрии, сильно настаивают на том, что это – ни в коем случае не религиозный конфликт, что это не война ислама против христианства. Потому что религиозная война будет самой страшной, поскольку для исламистов честь умереть, убив неверного, или погибнуть в бою, убив вместе с собой еще массу неверных – так они сразу получают "билет в рай".

Пока украинские политики в полной мере не осознают эту угрозу, мы с вами – в зоне риска.

Олег Жданов, военный эксперт, полковник запаса, специально для Главреда