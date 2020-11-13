Неповиновение мэров сыграет злую шутку со всей Украиной

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко и еще несколько его коллег заявили об отказе от соблюдения в городах режима карантина выходного дня / УНИАН

Мэры нескольких украинских городов - Львова, Черкасс, Ровно, Славянска, Краматорска - заявили о том, что не будут выполнять постановление Кабинета министров о введении в городах карантина выходного дня.

Во-первых, решение некоторых мэров является одним из элементов их борьбы во втором туре выборов. Потому что решение о карантине выходного дня является непопулярным среди значительного количества населения, особенно в крупных городах, потому что это удар по среднему и малому бизнесу и комфорту городских жителей. Именно поэтому, в данном случае, речь может идти о борьбе за голоса избирателей.

На примере мэра Черкасс мы можем видеть, что его позиция, в зависимости от политической ситуации, менялась кардинально. Пока что это выглядит как политтехнологический шаг и позиция мэров-бунтарей может меняться в зависимости от того, выберут ли их. Если выберут — тогда они пойдут на сотрудничество с властями, но пока у них есть возможность становиться фрондой к власти, тем более, что они знают, что за две недели их не успеют наказать.

Читайте такжеКарантин выходного дня-самое нелепое, что могла придумать властьВо-вторых, условием для таких решений становится все большая фрагментация и федерализация Украины, то есть ослабление центра. Мы это видели во время подготовки к выборам местного самоуправления, когда усиливались региональные проекты. Это также обусловлено несколькими факторами:

ослаблением центральной власти;

уменьшением уровня ее популярности;

увеличению благодаря децентрализации средств у органов местного самоуправления и, соответственно, увеличению возможностей для их самодостаточности.

В этом плане любое, особенно - в условиях войны, неповиновение центральной власти таит в себе опасность.

Даже если с точки зрения общества сопротивление и является популярным, неподконтрольность или невыполнение решений и требований центральной власти — это путь к потере контроля над ситуацией в стране.

Сегодня это может быть решение по коронавирусу, завтра — по языковому законодательству, послезавтра — по социальным вопросам и тому подобное. Поэтому, очевидно, что власть должна проявлять силу и задействовать различные механизмы: судебные, прокурорские, силовые, финансовые, политические. Но самих только карательных механизмов не хватит - государство должно показывать пример и только тогда требовать его следования от других. Ведь пока государство само демонстрирует креативный подход к законодательству, то и неповиновение будет только расти.

Отмечу, что европейские страны также прибегают либо к так называемым полным локдаунам, либо к частичному закрытию бизнеса. Но разница в том, что за рубежом вычисляют цепочки заболевания. Наиболее успешно это делают в Южной Корее, которая уже скатилась к 90-му месту по количеству заболевших, хотя ранее находилась в первой десятке. То есть они отслеживают самого больного, его окружение, массово их тестируют и таким образом прерывают процесс распространения. Менее успешны европейские страны, которые тоже это делают, но эпидемия там все равно усиливается.

Читайте такжеМазохизм выходного дняВ Украине, в отличие от этих стран, механизм поиска контактных с заболевшим вообще не задействован — об этом я могу утверждать уже не как эксперт, а именно как человек, который переболел. Я мог сказать об окружении, но это, как оказалось, никому не нужно. И на своем примере могу утверждать, что государство не оценивает опасностей и не предотвращает их. Конечно, можно говорить о недостатке кадров, но, по крайней мере, это можно делать и с использованием людей без профильного медицинского образования и для их подготовки не нужно много времени. То есть это техническая работа, которой нужно заниматься, а этого никто не делает. И если этого не делать и в дальнейшем, то можно прогнозировать, что запрет работы кафе и развлекательных заведений на выходных не улучшит ситуации, а эпидемия все равно будет распространяться.

Отдельная тема - это адекватность решений, ведь если есть понимание, что не делаются базовые вещи, то очевидно, что такое решение не приведет к успеху. Тем более, что в предыдущую волну были примеры неадекватных решений, в частности, с закрытием парков, поскольку людям наоборот было лучше находиться на свежем воздухе, чем друг с другом в помещениях.

Ибо во всем должен быть пример для общества. Например, если депутат, который кнопкодавит, нарушает закон, то это значит, что также можно будет поступать и всем гражданам. И власть должна над этим задумываться, потому что когда и она сама выходит за пределы конституционного поля, то за его пределы будут выходить не только все большее количество институтов, но и граждане страны.

Александр Доний, политический аналитик, глава Центра исследований политических ценностей, бывший народный депутат Украины, председатель художественного объединения "Последняя баррикада", специально для Главреда