УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Избиратель наказал Зеленского за стиль "Порошенко-лайт"

Андрей Золотарев

политолог, директор аналитического центра «Третий сектор»

27 октября 2020, 06:56

Позиции Слуги народа "подъел" юго-восток: в этих регионах начался переток электората от Слуги народа к ОПЗЖ.

Шарий
Электорат Слуги народа утекает к ОПЗЖ и Шарию / скриншот из видео

Результаты Слуги народа на местных выборах можно было бы назвать провалом, если бы на протяжении последнего времени они всё время шли ровно, а тут внезапно споткнулись и упали. Однако такой результат партии власти был вполне прогнозируемым и ожидаемым.

Позиции Слуги народа "подъел" юго-восток: в этих регионах начался переток электората от Слуги народа к ОПЗЖ. Прежде всего – из-за вопросов установления мира, гуманитарной политики, посадки коррупционеров и т.д. Избиратель, год назад поддержавший Слугу народа, увидел, что продолжается та же политика, что и при прежней власти, только в версии Порошенко-лайт. Кардинальных изменений нет. Нужно отдать должное, Зеленский не обостряет существующих конфликтов и проблем, но и изменений, которых так ожидало общество, не произошло. В итоге, это дало свой эффект на выборах – добавило голосов в пользу ОПЗЖ.

Однако и особого прорыва ОПЗЖ не продемонстрировала – эта политсила стабильно имеет порядка 20% поддержки. Обратите внимание, что в том же Харькове и той же Одессе "За життя" проигрывает партиям мэров – Блоку Кернеса и Доверяй делам.

Перспективы партии Шария

Более интересная ситуация – у Партии Шария. Результат этой партии на местных выборах обещал стать неожиданностью для многих, поскольку рост её поддержки на местах был заметен. Так и произошло.

Читайте такжеЛузеры выборов-2020: чье политическое будущее теперь под вопросомУ Шария поступили правильно, когда решили баллотироваться не везде, а сосредоточиться на тех городах, где у них были живые команды, которые реально работают. Наверное, по соотношению затрат на один голос они в числе лидеров. И, согласно социологии, они должны пройти в местные советы в 70% мест, где они выдвигались – это довольно высокий показатель, на уровне парламентских партий.

В итоге, Партия Шария набрала около 9% в Одессе, согласно экзит-полу, более 8% в Харькове, порядка 7% в Мариуполе. Так что Партия Шария оказалось нежданчиком по юго-востоку. А избирателями Партии Шария стали те, кто ушёл от Зеленского - поддерживать ОПЗЖ эти люди не хотят. Да и вообще, если избиратель "нафталинового" ОПЗЖ "живёт в телевизоре" – на каналах Медведчука, то избиратель Шария – в Ютюбе и Фейсбуке.

Это хорошая заявка Партии Шария на преодоление пятипроцентного барьера на будущих парламентских выборах. Поэтому из тех партий, которые участвовали в кастинге на перспективные политические проекты, Шарий даже опередил "За майбутнє", не говоря уж о "Перемоге Пальчевского".

Новый раскол

Читайте такжеЗеленский вместо победы на выборах схлопотал пощечинуКакими будут последствия для власти не самого лучшего для Слуги народа результата местных выборов? Звучат мнения о том, что это повышает вероятность досрочных парламентских выборов, однако, на мой взгляд, наоборот, "слуги народа" будут всячески стремиться уйти от этого, но их будут "дожимать".

Впрочем, во всей этой истории опасно другое. Если год назад "зелёные" сшили всю страну, то теперь мы снова вернулись к варианту Руины, как 400 лет назад, когда на украинских землях было два гетмана. Теперь мы имеем две полярные политические силы. Например, если после 2004 года Сумская область зафиксировалась в "оранжевом" лагере – промайданном, то теперь она возвращается в политический юго-восток, судя по итогам местных выборов.

Так что самый неутешительный итог – это поляризация Украины. И теперь Киев в условиях и так непростой ситуации с бюджетом и коронакризисом окажется перед лицом усилившихся фронд региональных элит.

Андрей Золотарев, политолог, директор аналитического центра "Третий сектор", специально для Главреда

местные выборы в Украине Владимир Зеленский Слуга народа Андрей Золотарев ОПЗЖ Партия Шария Выборы-2020 Местные выборы в Украине 2020
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

07:28
У кого в 2,5 раза выше риск умереть от COVID-19: ученые назвали главный признак
06:59
Пашинян заявил о срыве перемирия в Нагорном Карабахе Видео
06:56
Избиратель наказал Зеленского за стиль "Порошенко-лайт" мнение
06:26
Знаменитая суперкороткая челка из 70-х возвращается в моду - фото Фото
06:23
В Кабмине оценили вероятность завершения войны на Донбассе до конца года Видео
Реклама
06:04
Ученые нашли способ повысить точность диагностики COVID-19 до 95% Видео
05:36
Ревность, скупость и разбросанные носки: чем каждый знак раздражает в быту
05:02
Комаровский спрогнозировал рост заболеваемости COVID-19 и поделился лайфхаком
04:29
В оппозиции Беларуси назвали сценарий массовой забастовки против Лукашенко и Путина Видео
04:21
Самый модный бежевый маникюр осень 2020 с золотом и абстракцией - фото Фото
04:01
Эксперты объяснили, какой напиток хорошо сбивает давление
03:23
Как перенести переписку Вайбера с компьютера на телефон
02:50
"Идиотская инициатива": эксперт объяснил, что не так с налогом для заробитчан
02:13
Гороскоп на 28 октября для всех: карьерный крах и выгодные покупки Видео
01:34
"Значит, о Тиле всё правда": продюсер певицы высказалась о романе Лободы и Линдеманна Видео
00:55
Медики нашли новую и связанную с возрастом особенность Covid-19
00:19
Поймать удачу на хвост с начесом: календарь стрижек на ноябрь 2020
00:01
Гороскоп на 27 октября для всех: фарт кошелька, удар в спину и новый дом Видео
26 октября, понедельник
23:57
Модель Эмили Ратаковски объявила о беременности
23:35
Стало известно, сколько украинцев не пошли голосовать из-за Covid-19
Реклама
23:29
Суд постановил уволить Сытника с должности главы НАБУ
23:10
Столар в Киеве пытается протянуть партию Пальчевского за счет голосов ОПЗЖ, – СМИ
23:03
Туроператор озвучил подробности нападения акулы на украинцев в Египте Видео
22:57
Коронавирус в Украине после выборов: за сутки добавились почти 5,5 тыс. новых больных Видео
22:46
Спирулина: названы 7 преимуществ для здоровья Видео
22:30
Был Люцифер - стал Джек: в Минюсте рассказали о самых диких сменах имен в стране
22:24
Эксперты спрогнозировали ситуацию с пресной водой в Крыму Видео
22:23
В Египте акула откусила руку 12-летнему мальчику из Украины Видео
22:21
Невероятная Каппадокия: марсианский ландшафт, подземные города и полеты на воздушных шарах
21:54
Вирус папилломы человека: симптомы, факторы риска и профилактика Видео
21:44
NASA обнаружило воду на освещенной стороне Луны Видео
21:41
"Это самоубийство": Резников откровенно высказался о выполнении Минска Видео
21:26
США помогут Украине вернуть Крым: в МИД сделали заявление Видео
21:23
Органические продукты: врачи рассказали правду о производстве и пользе для здоровья Видео
21:07
"Обрекают на верную смерть": Чубаров бьет тревогу из-за действий оккупантов в Крыму
20:50
Лекарственные травы против гриппа и пневмонии: как правильно делать ингаляцию Видео
20:47
В Кабмине объяснили, почему Зеленский уволил Фокина из ТКГ по Донбассу Видео
20:41
Путин уволил силовика, провалившего отравление Навального – СМИ Видео
20:40
Смелый шаг: Украина запретила въезд чиновникам из Венгрии
20:03
"Авральной истории не будет": как будут воплощать в жизнь опрос Зеленского Видео
Реклама
19:58
Протекает бессимптомно: в Китае на Covid-19 тестируют город-миллионник
19:57
В ЦИК допустили перенос второго тура выборов: названа причина и сроки Видео
19:30
В Слуге народа рассказали, сколько украинцев приняли участие в опросе Зеленского Видео
19:27
В ОБСЕ прошлись по опросу Владимира Зеленского Видео
19:14
Верещук требует уволить Тищенко после провала на выборах в Киеве Видео
19:02
Участникам забастовки в Беларуси помогут деньгами: Тихановская назвала сумму Видео
18:56
В ВОЗ обнадежили прогнозом по коронавирусу
18:45
PS5 теряет стартовые эксклюзивы за три недели до её релиза Видео
18:25
Синоптики рассказали, когда в Украину придет похолодание и дожди Видео
18:22
Антикоррупционный суд отказался арестовывать Януковича по делу Межигорья
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять