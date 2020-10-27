Избиратель наказал Зеленского за стиль "Порошенко-лайт"

Электорат Слуги народа утекает к ОПЗЖ и Шарию / скриншот из видео

Результаты Слуги народа на местных выборах можно было бы назвать провалом, если бы на протяжении последнего времени они всё время шли ровно, а тут внезапно споткнулись и упали. Однако такой результат партии власти был вполне прогнозируемым и ожидаемым.

Позиции Слуги народа "подъел" юго-восток: в этих регионах начался переток электората от Слуги народа к ОПЗЖ. Прежде всего – из-за вопросов установления мира, гуманитарной политики, посадки коррупционеров и т.д. Избиратель, год назад поддержавший Слугу народа, увидел, что продолжается та же политика, что и при прежней власти, только в версии Порошенко-лайт. Кардинальных изменений нет. Нужно отдать должное, Зеленский не обостряет существующих конфликтов и проблем, но и изменений, которых так ожидало общество, не произошло. В итоге, это дало свой эффект на выборах – добавило голосов в пользу ОПЗЖ.

Однако и особого прорыва ОПЗЖ не продемонстрировала – эта политсила стабильно имеет порядка 20% поддержки. Обратите внимание, что в том же Харькове и той же Одессе "За життя" проигрывает партиям мэров – Блоку Кернеса и Доверяй делам.

Перспективы партии Шария

Более интересная ситуация – у Партии Шария. Результат этой партии на местных выборах обещал стать неожиданностью для многих, поскольку рост её поддержки на местах был заметен. Так и произошло.

Читайте такжеЛузеры выборов-2020: чье политическое будущее теперь под вопросомУ Шария поступили правильно, когда решили баллотироваться не везде, а сосредоточиться на тех городах, где у них были живые команды, которые реально работают. Наверное, по соотношению затрат на один голос они в числе лидеров. И, согласно социологии, они должны пройти в местные советы в 70% мест, где они выдвигались – это довольно высокий показатель, на уровне парламентских партий.

В итоге, Партия Шария набрала около 9% в Одессе, согласно экзит-полу, более 8% в Харькове, порядка 7% в Мариуполе. Так что Партия Шария оказалось нежданчиком по юго-востоку. А избирателями Партии Шария стали те, кто ушёл от Зеленского - поддерживать ОПЗЖ эти люди не хотят. Да и вообще, если избиратель "нафталинового" ОПЗЖ "живёт в телевизоре" – на каналах Медведчука, то избиратель Шария – в Ютюбе и Фейсбуке.

Это хорошая заявка Партии Шария на преодоление пятипроцентного барьера на будущих парламентских выборах. Поэтому из тех партий, которые участвовали в кастинге на перспективные политические проекты, Шарий даже опередил "За майбутнє", не говоря уж о "Перемоге Пальчевского".

Новый раскол

Читайте такжеЗеленский вместо победы на выборах схлопотал пощечинуКакими будут последствия для власти не самого лучшего для Слуги народа результата местных выборов? Звучат мнения о том, что это повышает вероятность досрочных парламентских выборов, однако, на мой взгляд, наоборот, "слуги народа" будут всячески стремиться уйти от этого, но их будут "дожимать".

Впрочем, во всей этой истории опасно другое. Если год назад "зелёные" сшили всю страну, то теперь мы снова вернулись к варианту Руины, как 400 лет назад, когда на украинских землях было два гетмана. Теперь мы имеем две полярные политические силы. Например, если после 2004 года Сумская область зафиксировалась в "оранжевом" лагере – промайданном, то теперь она возвращается в политический юго-восток, судя по итогам местных выборов.

Так что самый неутешительный итог – это поляризация Украины. И теперь Киев в условиях и так непростой ситуации с бюджетом и коронакризисом окажется перед лицом усилившихся фронд региональных элит.

Андрей Золотарев, политолог, директор аналитического центра "Третий сектор", специально для Главреда