Украинцы сводят счеты с жизнью/ ГУ НП в Киевской области

Украину захлестнула волна самоубийств. И она нарастает. И речь идет не об участниках АТО, которые страдают посттравматическим синдромом, связанным с видом крови, убитых людей, оторванных рук, ног, голов, выбитых глаз и гниющих трупов. Это отвратительная сторона любой войны, но все равно число суицидов среди них, которое, по различным оценкам, превышает уже 1000 человек, потрясает.

Речь идет о резко возросшем количестве самоубийств людей, так сказать, из мирной жизни. Сообщения о выбрасывающихся из окон людях стало просто ежедневной рутинной хроникой. В Киеве это происходит, кажется, уже по несколько раз на неделю и никто уже не обращает на это внимание, это уже простая статистика. В провинции, где нет высотных зданий, люди, как правило, вешаются или душатся газом. Некоторые бросаются под рельсы.

Сводить счеты с жизнью стали все категории украинцев: пенсионеры, школьники, матери-одиночки, силовики, отцы семейств, студенты - все без исключения.

В чем причина резко возросшего числа самоубийств в Украине?

Причин много, но все они так или иначе сводятся к одной, базовой, самой главной, глубинной. Это бесперспективность. Бесперспективность дальнейшей жизни.

Бесперспективность - это, на мой взгляд, самое точное слово, которое характеризует нынешний исторический этап Украины. По моим наблюдениям ощущение бесперспективности жизни началось у людей при "позднем " Порошенко, когда они осознали, что Петр Алексеевич жестоко обманул их чаяния и надежды после победы Евромайдана. Пятый президент оказался мелким, циничным политиком с извращенной нравственностью и войдет в историю Украины как герой интеллектуального романа А. Онищенко.

Читайте такжеЕвропа после вируса: когда Украина перестанет барахтаться в собственном говнеНо еще печальнее, что после Евромайдана на политическую арену не вышли новые, не связанные с нынешней коррумпированой элитой, лидеры, которые бы дали украинцам надежду на перемены к лучшему. Напротив, спустя 6 лет после Революции Достоинства на политическом олимпе все те же опостылевшие козьи морды: Тимошенко, Бойко, Рабинович, Порошенко, Медведчук, Левочкин и т.д. причем антирейтинги у всех колоссальные. Это и понятно - один катастрофичнее другого!

К этому добавилось еще и разочарование украинцев Западом, исчезновение иррациональной, наивной веры украинцев в то, что "Запад нам поможет", что Запад даст денег, спишет долги и быстро проведет за нас самих все необходимые реформы и подавит коррупцию. В свою способность объединиться и самоорганизоваться украинцы тоже не верят. Это все и дает ощущение бесперспективности!

Часть общества от безысходности стало массово покидать страну, часть - искать спасение в таких экзотических кандидатурах, как Вакарчук и Зеленский, а некоторые выбрали самый радикальный способ - начали сводить счеты с жизнью.