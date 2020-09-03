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Новые санкции заставят россиян жить за доллар в день

Эль Мюрид

военный эксперт, блогер

3 сентября 2020, 17:08

Всему миру сейчас удобно выкинуть Россию с энергетических рынков - единственной статьи дохода путинской братвы.

Путин
Владимир Путин / Reuters

Нужно понимать некоторую специфику последствий принимаемых Кремлем решений. Санкции, которые ввели за Крым, аукнулись в 14-15 году падением рубля с 30 до 60 рублей.

Конечно, причиной краха стал не только Крым - это начала разваливаться вообще вся модель путинской воровской экономики, но Крым стал триггером, который запустил этот процесс. Фактически 45-50 рублей, которые теперь добавились к цене за доллар (и соответственно, ко всему импорту - а у нас, как известно, импорт занимает существенную часть потребительского и не только рынка) - в общем, эти 40-50 рублей сегодня стали ценой Крыма и всех прочих стратегических побед. Побеждает Путин - платит вся страна.

Теперь после истории с Навальным весьма вероятно, что будут дополнительные санкции и проблемы, причем вряд ли точечные. Мировой кризис имеет свои законы, главный из которых - выяснение вопроса: "За чей счет". Россия в этом смысле весьма удобна.

Удаление России с сырьевых рынков позволит получить дополнительные доходы всем, кто останется - причем выигрыш будет и по возросшей цене, и по объемам продаж, так как российскую долю рынка, конечно, по-быстрому переделят.

Думаю, что сейчас весьма удобный момент политическими решениями вышвырнуть российский газ и нефть с ключевых рынков. Заодно и не только газ, Читайте такжеРФ из энергетической сверхдержавы превратилась в сырьевого банкротаконечно. Какой-то экспорт, конечно, останется, но итог выглядит весьма очевидным - курс доллара снова вырастет с лагом в полгода-год, промышленность дополнительно схлопнется, расходы населения еще ужмутся.

Если кто-то думает, что куда уж больше ужимать, тот ошибается. Доллар в день - вполне рабочая сумма, на которую живет четверть мира. Самая нищая, конечно, но при Путине и его братве другой дороги, кроме как туда, у России все равно нет.

Эль Мюрид Владимир Путин новости России санкции против России Алексей Навальный
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