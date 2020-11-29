Новый локдаун - выбор в пользу падения экономики вместо роста смертей

Полный локдаун будет чреват остановкой транспорта / УНИАН

С первого дня пандемии нам активно рассказывали, что для прерывания цепочки заболеваемости необходим карантин в течение минимум 14 дней. С этой точки зрения мне совершенно непонятна логика карантина выходного дня, особенно с учетом того, что у нас сегодня +16 тысяч заболевших.

И так как карантин выходного дня ничего не дает, скорее всего, власть придет к решению о введении карантина на новогодние праздники, причем полного и с остановкой транспорта.

Проблема для экономики состоит в том, что у нас есть определенные ее сектора, которые в праздничные дни имеют большой выторг – розничная торговля, торговля продовольственными товарами, общественное питание. Если ввести карантин, то в этой сфере будут большие убытки. Но опять же, если на одних весах – жизнь людей, а на других – доходы бизнеса, то, наверное, власть будет рассматривать вопрос введения карантина именно с точки зрения сохранения жизни людей.

Читайте такжеПочему карантин на новогодние праздники - полная чушьПолный карантин будет означать полную остановку бизнеса – той сферы, которая платит налоги. Закончились налоги – закончились доходы бюджета. Закончились доходы – закончились социальные программы. И это, естественно, плохо.

На данный момент падение ВВП уже на уровне 5,5%, на будущий год нам обещают рост более чем на 4,6%, что было предметом большой дискуссии с МВФ. И я так понимаю, что наши переговорщики дали какие-то гарантии о росте ВВП. Но в случае полного локдауна о нём можно сразу забыть.

Сейчас главное – остановить рост количества заболеваемости, потому что иначе у нас начнутся сумасшедшие проблемы со здравоохранением – не будет хватать больниц и койко-мест. То есть сейчас идет выбор между плохим и еще худшим и что тогда говорить об экономике при таком количестве заболевших и смертей?

Олег Пендзин, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба, специально для Главреда