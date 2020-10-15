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Новый удар: чем обернутся новшества с тарифами на коммуналку

Виктор Суслов

Заслуженный экономист Украины, экс-министр экономики Украины

15 октября 2020, 10:10

Предлагая передать функцию установления тарифов на коммуналку местным советам, правительство создает проблемы для тех, кто и так сегодня еле выживает.

пенсия, пенсионер, деньги
Передача функции установления тарифов на коммуналку в ведение местных властей приведет к существенному росту тарифов / segodnya.ua

На своем внеочередном заседании в прошедшую пятницу Кабинет министров Украины утвердил законопроект, которым установление тарифов на тепловую энергию, горячую воду, водоснабжение и водоотвод полностью передается от Нацкомиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг в ведение местных властей.

Премьер-министр Шмыгаль, объясняя причины принятия данного решения, даже не пытался доказывать, что этот шаг экономически необходим. Он лишь отметил, что это – обязательство Украины, согласно Меморандуму о сотрудничестве с МВФ, т.е. нас заставили сделать это.

Поэтому главный вопрос – для чего это нужно Международному валютному фонду? МВФ сегодня – главный по реформам в Украине. Но Фонд преследует не столько цели экономического развития Украины, сколько контролирует способность нашей страны обслуживать свои внешние долги, т.е. защищает интересы кредиторов и иностранных инвесторов в украинскую экономику. Фонд добивается снятия с госбюджета любых расходов, в том числе и на социальные нужды, если только эти расходы могут негативно повлиять на способность Украины обслуживать свои внешние долги.

Передача функции установления тарифов на коммунальные услуги местным властям – это еще один шаг в направлении разгрузки госбюджета от дополнительных расходов.

Читайте такжеУкраинцам готовят новый кошмар: как хотят выбивать долги по коммуналкеДелается очередной шаг к так называемым "рыночным тарифам". Теперь правительство не должно будет отвечать за установление и регулирование тарифов, а, следовательно, не возникает вопросов, кто должен компенсировать избыточно высокий уровень тарифов для потребителей коммунальных услуг, когда этот уровень превышает платежеспособность потребителей. Или наоборот – кто должен компенсировать поставщикам коммунальных услуг их неокупающиеся величиной тарифа расходы при заниженных тарифах. Дальше вообще может ставиться вопрос об отмене субсидий за счет госбюджета для потребителей коммунальных услуг (малообеспеченных граждан) и дотаций для поставщиков этих услуг.

Такое решение также политически выгодно центральной украинской власти – президенту, Верховной Раде и правительству, поскольку вся ответственность за тарифы будет возложена на местную власть. А ведь именно за тарифную политику центральную власть больше всего и критикуют.

На практике передача функций по установлению тарифов на коммунальные услуги местным властям является передачей части полномочий специального регуляторного органа – Национальной комиссии по регулированию рынка электроэнергии и коммунальных услуг. Так функции этой комиссии будут существенно ограничены, а ведь в ней работает достаточно много высококвалифицированных специалистов, но отныне они вопросами тарифов заниматься не будут. Поэтому в штате комиссии намечается серьезное сокращение персонала.

По сути, государство снимает с себя ответственность за важнейшее направление социальной политики, что, на мой взгляд, является ошибкой.

Что в случае принятия Верховной Радой данного законопроекта будет на местах?

Во-первых, в местных органах власти специалистов по контролю и расчету тарифов – нет.

Во-вторых, местные органы власти, как показывает практика, будут более внимательны и чувствительны к интересам и запросам коммунальных и частных предприятий (и их владельцев), которые заняты предоставлением коммунальных услуг, в частности, теплоснабжением. Все эти предприятия – это местные монополии, а местная монополия в наших условиях намного опаснее, чем центральная государственная монополия, и будет хуже регулироваться. Но потребителям услуг деваться будет некуда.

Потому вполне ожидаемо, что эти коммерческие предприятия (коммунальные и частные), предоставляющие такого рода услуги, приложат все усилия, чтобы максимально поднять тарифы. Скорее всего, все это выльется в серьезное повышение тарифов.

В итоге, в разных областях Украины будут разные тарифы. Более того, даже в одной области в разных населенных пунктах они будут отличаться. Это совершенно логично, мы к этому и идем. Эта разница обусловлена тем, что условия в разных населенных пунктах – разные: одним нужна транспортировка теплоносителей на большие расстояния, другим – нет, у одних более новые и эффективные теплопоставляющие предприятия, скажем, котельные, у других – более старые и неэффективные. Нельзя сбрасывать со счетов и коррупционный компонент в работе должностных лиц местных органов власти.

Читайте такжеЧто не так с идеей бесплатной коммуналки для 70-летнихВсе это, естественно, проявится в разнице в тарифах, и люди не будут понимать, почему одна и та же услуга в разных населенных пунктах или даже на разных улицах окажется по разным ценам.

Естественно, это не вызовет энтузиазма ни у каких слоев населения. Для бедных и малообеспеченных граждан, а особенно для пенсионеров повышение тарифов может стать серьезным ударом, потому что при нашем уровне пенсий именно эти категории граждан с трудом выживают уже сегодня. Таким образом, будет создана зона серьезного дополнительного социального напряжения.

Хотя, если мы хотим двигаться к капиталистической экономике европейского типа, то попытка перехода к "рыночному" тарифообразованию – вполне логичный шаг. Вот только в Европе подобная экономика развивалась и устанавливалась достаточно продолжительный период времени в процессе борьбы людей за свои права и в условиях сильного гражданского общества, способного бороться не только за разумный уровень тарифов и противостоять монополиям, но и, прежде всего, добиваться достаточно высокого уровня оплаты труда, пенсионного обеспечения и других социальных стандартов.

Поэтому в Украине социальных условий для перехода к свободному тарифообразованию нет. А передача функции регулирования тарифов местным органам власти без передачи им источников финансирования для предоставления в случае необходимости субсидий потребителям коммунальных услуг или дотаций поставщикам этих услуг никаких проблем не решает.

Поэтому сегодня правильнее было бы сохранять централизованную систему регулирования тарифов и контроля их обоснованности. Теперь этой централизованной системы не будет. И объяснить людям, что теперь ни президент, ни правительство, ни Верховная Рада ни за что не отвечают, будет крайне сложно.

Виктор Суслов, Заслуженный экономист Украины, экс-министр экономики Украины, специально для Главреда

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