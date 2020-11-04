Нынешний КС - это плохо. Но его разгон превратит нас в Россию

Владимир Зеленский / GettyImages

Не спорю, что Конституционный Суд, сформированный потными жадными ручонками Виктора Януковича и Петра Порошенко, не имеет права на существование в цивилизованной стране. И верю, что Владимир Зеленский действительно хочет как лучше, но это не гарантирует, что так надо.

Все-таки завороженных новым гаммельским крысоловом среди нас оказалось довольно много. Призываю, очнитесь! И воспользуйтесь здравым смыслом.

Ну хорошо, вот разгонят КС (не уверен, но вполне вероятно). С непременным нарушением закона наберут "новых лиц" — то есть, моложе, но еще более малограмотных, беспринципных и угодливых (часть из них, похоже, проходила кастинг на вчерашнем эфире ICTV). Но у меня простой вопрос: почему от этого улучшится борьба с коррупцией? Потому что так сказали Шабунин, Лещенко и Залищук, а Зеленский согласился? Вот поэтому, да?

А каким образом разгон КС улучшит работу НАБУ, НАПК, АКП, ГБР и прочих недееспособных контор в этой сфере? Они испугаются что ли? Так Артема Сытника признали коррупционером, а он не боится: и не уходит с поста, и результатов работы нет…

Где система автоматизированного анализа деклараций? А, нет ее? Почему-то у антикоррупционных активистов с этим важнейшим элементом не сложилось, но об этом они тщательно не вспоминают. Но без такой системы невозможно охватить весь массив деклараций, а те 110 судебных дел, о которых упоминал ВАЗ — это чисто стрелочники. Жертвы выборочного правосудия. А борьба с коррупцией — это когда касается всех 5396566 записей в реестре.

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А где у нас суд присяжных? Как его появлению поможет разгон КС? И вообще, судей в цивилизованном мире выбирают, а не назначают чиновники.

Сейчас напишу крамольную вещь, но постарайтесь понять.

Вот если сейчас членов обнаглевшего Конституционного Суда какие-то неприветливые люди станут пытать песнями Поплавского до тех пор, пока они не отменят свое решение по декларациям, то это будет, конечно, преступление. Но вреда для правовой державы от этого будет меньше, чем когда президент страны, гарант Конституции, искренне и публично призывает отменить Конституцию, то есть, Основной Закон, с помощью обычного закона.

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Если вы не улавливаете, о чем я сейчас, то вам надо не в Европу, где закон превыше всего, где явного преступника отпускают только потому, что ему забыли зачитать права перед арестом, но именно при диктатуре закона законопослушные граждане чувствуют себя защищенными, свободными и уверенными в будущем.

Нет, тогда вам в Россию, где как царь решил, так и законно, но тогда любого гражданина в любой момент может перемолоть тоталитарная машина и защиты никакой (вспомните дело Магнитского).

Кстати, многие, включая президента, не в курсе, что даже если этот разогнать и сформировать новый КС, то решения предыдущего все равно остаются в силе и не могут быть пересмотрены.

Да, проблему КС надо решать, но по-умному, системно, а не демонстрируя на весь мир свой правовой нигилизм. Кстати, нынешний путь полностью ложится в матрицу врагов Украины, и они сейчас аплодируют. Даже громче, чем нерассуждающие адепты Владимира Зеленского.