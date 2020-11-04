УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Нынешний КС - это плохо. Но его разгон превратит нас в Россию

Александр Кочетков

политический аналитик

4 ноября 2020, 09:21

Даже если сформировать новый Конституционный суд, решения предыдущего все равно остаются в силе и не могут быть пересмотрены.

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский / GettyImages

Не спорю, что Конституционный Суд, сформированный потными жадными ручонками Виктора Януковича и Петра Порошенко, не имеет права на существование в цивилизованной стране. И верю, что Владимир Зеленский действительно хочет как лучше, но это не гарантирует, что так надо.

Все-таки завороженных новым гаммельским крысоловом среди нас оказалось довольно много. Призываю, очнитесь! И воспользуйтесь здравым смыслом.

Ну хорошо, вот разгонят КС (не уверен, но вполне вероятно). С непременным нарушением закона наберут "новых лиц" — то есть, моложе, но еще более малограмотных, беспринципных и угодливых (часть из них, похоже, проходила кастинг на вчерашнем эфире ICTV). Но у меня простой вопрос: почему от этого улучшится борьба с коррупцией? Потому что так сказали Шабунин, Лещенко и Залищук, а Зеленский согласился? Вот поэтому, да?

А каким образом разгон КС улучшит работу НАБУ, НАПК, АКП, ГБР и прочих недееспособных контор в этой сфере? Они испугаются что ли? Так Артема Сытника признали коррупционером, а он не боится: и не уходит с поста, и результатов работы нет…

Где система автоматизированного анализа деклараций? А, нет ее? Почему-то у антикоррупционных активистов с этим важнейшим элементом не сложилось, но об этом они тщательно не вспоминают. Но без такой системы невозможно охватить весь массив деклараций, а те 110 судебных дел, о которых упоминал ВАЗ — это чисто стрелочники. Жертвы выборочного правосудия. А борьба с коррупцией — это когда касается всех 5396566 записей в реестре.

Читайте такжеУкраина окончательно превратилась в "банановую республику"

А где у нас суд присяжных? Как его появлению поможет разгон КС? И вообще, судей в цивилизованном мире выбирают, а не назначают чиновники.

Сейчас напишу крамольную вещь, но постарайтесь понять.

Вот если сейчас членов обнаглевшего Конституционного Суда какие-то неприветливые люди станут пытать песнями Поплавского до тех пор, пока они не отменят свое решение по декларациям, то это будет, конечно, преступление. Но вреда для правовой державы от этого будет меньше, чем когда президент страны, гарант Конституции, искренне и публично призывает отменить Конституцию, то есть, Основной Закон, с помощью обычного закона.

Читайте такжеЗапад упорно не хочет понять про Украину один простой факт

Если вы не улавливаете, о чем я сейчас, то вам надо не в Европу, где закон превыше всего, где явного преступника отпускают только потому, что ему забыли зачитать права перед арестом, но именно при диктатуре закона законопослушные граждане чувствуют себя защищенными, свободными и уверенными в будущем.

Нет, тогда вам в Россию, где как царь решил, так и законно, но тогда любого гражданина в любой момент может перемолоть тоталитарная машина и защиты никакой (вспомните дело Магнитского).

Кстати, многие, включая президента, не в курсе, что даже если этот разогнать и сформировать новый КС, то решения предыдущего все равно остаются в силе и не могут быть пересмотрены.

Да, проблему КС надо решать, но по-умному, системно, а не демонстрируя на весь мир свой правовой нигилизм. Кстати, нынешний путь полностью ложится в матрицу врагов Украины, и они сейчас аплодируют. Даже громче, чем нерассуждающие адепты Владимира Зеленского.

Владимир Зеленский Конституционный Суд Александр Кочетков новости Украины
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

10:13
Трамп заявил о победе на выборах и намерен биться за результат в Верховном суде США
10:05
Гороскоп на 4 ноября 2020 года для всех: судьбоносные знакомства и залог успеха Видео
09:53
Супермодель полностью разделась в протест избранию Трампа
09:43
Коронавирус в Украине установил три рекорда за сутки Видео
09:28
Возле Белого дома начались массовые протесты против Трампа Видео
Реклама
09:21
Выборы президента США: Трамп захватил лидерство в ключевых штатах Видео
09:21
Нынешний КС - это плохо. Но его разгон превратит нас в Россию мнение
09:19
Коронавирус в Киеве установил рекорд и пересек новую "красную линию"
08:48
Пенсия за выслугу лет - кто из украинцев потерял на нее право
08:25
Баку готов остановить войну в Карабахе - Алиев Видео
08:14
Когда закончится пандемия коронавируса: ученый дал прогноз
08:11
Локдаун в Украине уничтожит остатки малого и среднего бизнеса мнение
08:07
Байден и Трамп обратились к своим сторонникам
07:33
Выборы президента США: опубликованы свежие результаты Видео
06:55
Шансы 60 на 40: эксперт спрогнозировал, кто победит на выборах в США
06:54
США на пороге новой Гражданской войны мнение
06:28
Мы это любим: модные тренды, которые всегда будут горячими
06:27
Трамп перегнал Байдена по числу голосов американцев Видео
06:09
Рада разрешила украинцам менять отчества в документах Видео
05:59
Первые результаты выборов в США: кто лидирует
Реклама
05:51
Как удалить аккаунт Инстаграм и как восстановить: простые способы
05:23
Гороскоп на ноябрь 2020 года: астролог посоветовал, чем заняться Видео
05:05
Ученые обнаружили еще одно последствие Covid-19 для организма
05:00
Шантаж Рады со стороны КСУ: в Слуге народа пригрозили суду ответным ударом Видео
04:23
С Днем иконы Казанской Божьей Матери – поздравления и живые картинки
03:57
Самый модный и красивый осенний маникюр на короткие ногти - фото Фото
03:50
Участница Танців з зірками без белья снялась в образе вампирши Фото
03:19
Батат: названы удивительные преимущества сладкого овоща Видео
02:47
Ученые нашли новое влияние видеоигр на ум человека
02:22
Ученые рассказали об опасности COVID-19 для беременных
02:20
Дипломат рассказал, как действовать Украине после выборов президента США Видео
02:03
Гороскоп на 5 ноября для всех: день гульни и тревожное предвидение Видео
01:39
Участница Топ-модели показала грудь на дерзком фото
01:18
Первые экзит-полы показали, о чем мечтают американцы
01:09
Врач объяснила, как Украина опростоволосилась с первым локдауном Видео
01:03
Дожди не спасли Крым: оккупанты "готовятся к худшему" Видео
00:59
Врач назвала реальное число больных коронавирусом в Украине Видео
00:53
Врач назвал самые ужасные ошибки при подозрении на коронавирус Видео
00:51
Авторы Call of Duty: Black Ops Cold War отправят игроков в самое сердце Советского Союза Видео
00:41
Выборы в США: копы, биты, музыка и первая потасовка возле Белого дома Видео
Реклама
00:34
Пашинян объявил о начале особенной мировой войны в Карабахе Видео
00:23
Трамп откровенно высказался о своих шансах на победу
00:19
Стремительные поздравления с Днем железнодорожника – красивые тексты и картинки Видео
03 ноября, вторник
23:55
Новый рекорд коронавируса в Украине: за сутки обнаружили почти 9 тысяч зараженных Видео
23:29
Арахамия рассказал об "арсенале" против решений КСУ
23:06
Навальный "дал рецепт" победы над Лукашенко в Беларуси Видео
23:05
Трамп vs Байден: все подробности выборов президента в США
23:05
В Таиланде началась акция протеста против блокировки порносайта Pornhub
22:53
Трамп боится беспорядков: вокруг Белого дома усилили меры безопасности Видео
22:31
Три маркера: как отличить коронавирус от обычной простуды Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять