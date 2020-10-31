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Освенцим в каждый дом: элиты используют COVID-19 для строительства мирового концлагеря

Эль Мюрид

военный эксперт, блогер

31 октября 2020, 10:21

У правящего класса по всему земному шару возник острый спрос на сворачивание прав и свобод.

Врачи, коронавирус
Во время сражения глобальных элит населения стран загонят по домам - чтобы не путались под ногами / Reuters

В России зафиксировали 18 тысяч заболевших за истекшие сутки. Власти одной головой успокаивают, что никаких локдаунов не допустят, другими головами принимают решения, вводящие ограничения, причем ретивость и свирепость мер террора и принуждения пока выглядят существенно выше, чем даже весной-летом.

При этом в Китае нет ограничений, нет локдаунов, 25 человек на полуторамиллиардную страну зарегистрировано как носители вируса (не заболевшие - а именно носители, давшие положительный тест), 24 человека выздоровели и выписаны из больниц.

Тот же Китай в начале года демонстрировал ужасающие показатели и динамику, а свирепость китайских локдаунов не в пример суровее любых европейских или российских. В других странах ЮВА картина в целом схожая - буквально точечные заражения и фактическое прекращение даже признаков не то что эпидемии, а локальных вспышек.

Мировой концлагерь

По всей видимости, связь здесь прямая. Как только власти стран ЮВА перестали кошмарить свое население и экономики, как только они ввели в действие стандартные протоколы реагирования на инфекционные вспышки, прекратили тотальный террор - все наладилось. Не сказать, что мгновенно, но в целом ситуация уже приобрела абсолютно естественный вид, ход и течение. Как и в прошлые годы во время обычных сезонных заболеваний.

Читайте такжеCOVID-19 гораздо страшней, чем думают сторонники теорий заговоровЕвропа, США, Россия, Латинская Америка категорически не желают возвращения к естественному и привычному ходу событий - им крайне необходим террор против населения, пусть даже и ценой падения экономик. Что лишь укрепляет в мысли, что коронавирус - просто повод. Подвернувшийся или проектно созданный - неважно. Не было бы его, нашлась бы другая причина, по которой население стали бы загонять в Бухенвальд. Компьютерный вирус, новая вспышка международного терроризма - да какая разница. Политический рынок - это такой же рынок, как и рынок товаров и услуг. Есть спрос - появится и предложение.

У национальных управляющих элит возник острый спрос на сворачивание (хоть бы и временное) прав и свобод в силу крайней необходимости проведения каких-то решений и мероприятий.

Население должно быть выключено в этот период из числа потенциальных угроз и факторов неопределенности. Поэтому и Освенцим в каждый дом. И беконечный информационный террор, деморализующий и пугающий.

Выборы в США — рубеж

Они определят аппаратные возможности и ресурсы, которые получит будущий победитель в этой войне. В случае победы Байдена карантинные мероприятия по всему миру будут усилены, переход к проектам Тихоокеанского и Трансатлантического партнерств будет реанимирован, причем четыре года, упущенных за время президентства Трампа, нужно будет наверстывать в ускоренном формате, а значит — недовольство и протесты миллионов людей по всему миру нужно будет гасить террором и прямым фашизмом. Что это такое — мы видим уже сегодня на примере как зарубежных карантинных мероприятий, так и отечественных. Тот же Собянин, создавая из Москвы Освенцим и Дахау, покажется невероятным гуманистом по сравнению с тем, что будут творить глобалисты в процессе ускоренного перехода к новому дивному миру.

В случае победы Трампа можно ожидать ослабления террора как в самих США, так и по всему миру — но не от избытка гуманизма у Трампа и стоящей за ним промышленной олигархии, а потому, что в ходе второго срока ему нужно будет создавать базовые предпосылки для перехода в своей версии. Они не требуют перехода прямо здесь и сейчас, а потому избыточное отвлечение ресурсов на террор против населения выглядит в этом случае лишним. Переход к новому укладу и новому миру в версии промышленной олигархии будет более плавным, а потому к нему можно адаптироваться и без технологий массового террора. Или во всяком случае они будут более щадящими — но опять-таки, не нужно иллюзий — гуманность здесь совершенно ни при чем. Просто нет смысла проводить переход без создания своих прочных позиций и ослабления позиций конкурента. Промышленники отстают от глобалистов, а потому им как раз-таки спешить не нужно, им нужно наоборот — притормаживать процесс и укреплять свои собственные возможности.

И в этом смысле победа Трампа выглядит более предпочтительной в плане уменьшения текущих зверств, которые творят с людьми ставленники глобальной финансовой олигархии. Однако мы должны понимать, что в обоих воюющих между собой проектах наших интересов нет. Если, конечно, мы не банкиры или владельцы какой-нибудь промышленной корпорации.

коронавирус Эль Мюрид COVID-19 эпидемия коронавируса коронавирус в мире Выборы президента США-2020
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