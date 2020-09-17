От неадекватного кремлевского шизоида стонет уже даже Германия

Отравление "новичком" Алексея Навального стало последней каплей в чаше терпения Германии / УНИАН

Охлаждение отношений с Германией набирает темп. Сегодня стало известно об отмене визита Лаврова в Германию на церемонию закрытия перекрестного года научно-образовательных партнерств. Однако отмена вынужденная, так как министр иностранных дел Хайко Маас отменил свое участие в этом мероприятии и исключил из своего графика встречу и переговоры с Лавровым. Стоит отметить, что графики создаются заранее, согласовываются, и к встречам готовится целый пакет тем. Фактически это дипломатический скандал. Здесь ситуация гораздо серьезнее, чем скабрезный пост в соцсети не совсем адекватного представителя МИД. Здесь речь о политике государства в целом.

Фактически министр иностранных дел Германии в крайне недвусмысленной форме дал понять российскому коллеге, что на сегодняшний момент обсуждать нечего. Причина известна - Кремль категорически отрицает выводы немецких, а теперь еще и французских и шведских лабораторий.

Само по себе отравление Навального вызывало в Европе крайне жесткую реакцию, к которой теперь добавилось и вполне обоснованное беспокойство по поводу возможного попадания запрещенного и якобы уничтоженного в России боевого ОВ в частные руки. Кремль в цугцванге - он не может признать свою собственную причастность к отравлению, но тем более не может признать, что к отравлению причастны региональные оргпреступные группировки, так как это еще более скандальный факт попадания оружия массового уничтожения в руки преступного сообщества, а значит - и утрату контроля над созданием и применением ОМП в России. Логично задаться вопросом - а вы вообще-то свое ядерное оружие еще контролируете?

Читайте такжеЗапад официально признал в Навальном замену ПутинуРаз отравление доказано на лабораторном уровне, далее проблема делится на две части - чисто криминальную (кто травил, как именно, заказчик-организатор-исполнитель и всё вот это) и вторую часть - политико-международную. И вот вторая часть гораздо больше беспокоит западных "партнеров", так как ситуация явно за гранью нормы. Если российские спецслужбы замешаны в этом покушении - вопрос к Путину, как президенту страны, имеющей обязательства по ликвидации химоружия. Если травили частные лица - то тем более вопрос к Путину как к президенту страны, на территории которой несанкционировано осуществляется оборот оружия массового поражения. Куда уж серьезнее вопросы. Но кремлевские либо включают дурачка, либо таковыми являются на самом деле, а потому несут пургу, делают противоречащие друг другу заявления, сочиняют пространные вопросы с "нестыковками" и просто забалтывают проблему.

Тупик, в котором находится Россия сегодня в "деле Навального", долго продолжаться не может. Запад вполне резонно полагает, что уход от обсуждения темы и отказ дать пояснения о произошедшем в любом случае ставят и без того зарвавшегося Путина в положение настоящего изгоя. А с изгоем дела не ведут, даже если отказ от сотрудничества с ним принесет убытки. Судьба Севпотока-2 - как раз отсюда. Европа в случае затягивания ответа из Москвы будет вынуждена закрывать проект, так как иметь дело и связывать себя с опасным "партнером" - это неопределенная угроза. Кто ж по доброй воле будет иметь дело с неадекватным шизофреником?